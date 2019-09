Uruguay admite ante la Corte IDH que no ha hecho suficiente en caso Gelman

BOGOTÁ (Sputnik) — El Estado uruguayo aceptó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que no ha tomado las acciones suficientes para lograr las reparaciones ordenadas por ese tribunal en 2011 ante uno de los casos relacionado con desapariciones durante la dictadura militar que gobernó Uruguay de 1973 a 1985.

"El Estado vino a rendir cuentas de lo que ha hecho y de lo que queda pendiente por cumplir de la sentencia, y en ese sentido el Estado básicamente admite y acepta que las medidas que se han tomado no han sido suficientes, que las reparaciones ordenadas por la Corte siguen sin cumplirse", expresó este 6 de septiembre en Twitter, María Noel Leoni, directora del programa del Cono Sur y Bolivia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

#Uruguay #NuncaMas :Al cierre de la audiencia de la @CorteIDH del día de ayer del caso Gelman, nuestra directora del programa del Cono Sur y Bolivia María Noel Leoni, dió un resumen sobre las deudas pendientes por parte del E° uruguayo.@RadioUruguayUy @UruguayFran @sudestada_uy pic.twitter.com/4nKz3XjQ0Q — CEJIL (@cejil) September 6, 2019

​La audiencia contra el Estado de Uruguay se llevó a cabo de manera privada en la noche del 5 de septiembre, en el marco del 62 periodo de sesiones extraordinarias de la Corte IDH, que se realiza en la capital colombiana.

El caso Gelman se refiere apor la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, así como la supresión y sustitución de identidad de su hija, María Macarena Gelman García, actual diputada del gobernante Frente Amplio, quien estuvo presente durante la audiencia.

"Hay obstáculos en materia de justicia para que las causas avancen, eso implica que la justicia no está investigando necesariamente de oficio, no se está considerando lo que ordenó la Corte en su sentencia [del 24 de febrero de 2011] respecto de las tipificaciones que se tienen que usar, que se trata de crímenes de lesa humanidad y que como tal no pueden prescribir", detalló Leoni.

Asimismo, la integrante del Cejil indicó que aunque los representantes del Estado uruguayo admitieron "un montón de maniobras dilatorias" para que los procesos "no avancen", tampoco hubo "ningún compromiso en la audiencia ni ninguna propuesta de cómo se piensa superar esos obstáculos".

Esos obstáculos han impedido el hallazgo de personas dadas por desaparecidas durante la dictadura militar, en particular los restos de María Claudia García, madre de Macarena Gelman, indicó Leoni.

En ese caso "los avances han sido prácticamente nulos" por lo que se espera que la Corte emita una resolución "contundente que pueda establecer criterios y que guíen la acción del Estado", de manera tal que "se pueda efectivamente avanzar".

María Claudia García, embarazada y de 19 años de edad, fue detenida el 24 de agosto de 1976 junto con su esposo, Marcelo Ariel Gelman Schubaroff, en su residencia de Buenos Aires, por comandos militares uruguayos y argentinos, quienes los llevaron a un centro de detención clandestino, donde permanecieron juntos algunos días y posteriormente fueron separados.

Marcelo Gelman fue torturado y asesinado en dicho centro de detención, y sus restos sólo fueron descubiertos en 1989.

Por su parte, María Claudia García fue trasladada a Montevideo de forma clandestina por autoridades uruguayas, donde dio a luz a una niña, pero a finales de diciembre de 1976 le fue sustraída su hija recién nacida.

El 14 de enero de 1977 la hija de María Claudia de Gelman habría sido colocada en un canasto y dejada en la puerta de la casa de la familia del policía uruguayo Ángel Touriño, quien junto con su esposa recogieron a la menor y la registraron como su hija un año y medio más tarde.

El 31 de marzo de 2000, a la edad de 23 años, María Macarena Touriño tuvo por primera vez contacto con su abuelo paterno, Juan Gelman, tras lo cual ella se sometió a una prueba de ADN a los efectos de determinar el eventual parentesco con la familia Gelman, la que resultó en una identificación positiva de 99,998%.

Los hechos señalados nunca pudieron ser investigados ni sancionados por Uruguay, ya que el 22 de diciembre de 1986 el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, una ley de amnistía en relación con los delitos cometidos en el periodo del régimen militar.

Hasta el momento se desconoce el paradero de María Claudia García o el de sus restos.