Policía ecuatoriana allana casa de perito informático en caso del sueco Ola Bini

"Hoy 10 personas fuertemente armadas violentaron la puerta de acceso a mi edificio, en donde yo vivo. Ni siquiera tocaron el timbre. Destrozaron la puerta, luego subieron hasta mi departamento, que por el ruido que hacía afuera mi esposa y yo estábamos despiertos, lo único que queríamos es que no se despierten mis hijas", dijo en una conferencia de prensa el perito informático Fabián Hurtado.

Hurtado fue perito delegado dentro de las investigaciones por el presunto delito de acceso no consentido a sistemas informáticos que se sigue en contra del ciudadano sueco.

En el allanamiento se llevaron los instrumentos de trabajo de Hurtado, incluyendo una computadora y un celular, informó el perito.

Por su parte, Carlos Soria, abogado de Ola Bini, dijo que "lamenta" la actuación de la Fiscalía y consideró que este hecho es "una violación más" de las 95 que se han cometido en el caso.

"No se le entregó una orden de allanamiento, no se le permitió al perito llamar a su abogado cuando él lo solicitó y ni siquiera se ha podido determinar el porqué de esta absurda persecución en contra de los peritos. Hurtado fue contratado por la defensa para que emita un informe policial para ser utilizado en una audiencia. Rechazamos estos intentos de amedrentar, no sólo a Ola Bini, a sus abogados y hasta los expertos informáticos que buscan clarificar la situación", agregó.

El abogado consideró que estos hechos demuestran que las autoridades "criminalizan" el conocimiento de Bini y el ejercicio profesional de los peritos.

"Dejen que trabajemos en paz, enfrentémonos en la audiencia", agregó.

Por su parte, la Fiscalía señaló en un comunicado que el allanamiento se realizó como "acto urgente" con el objetivo de recabar y preservar información por un presunto delito de fraude procesal.

"Se ejecutó el allanamiento -como acto urgente- del domicilio de Fabián H., quien habría incorporado información engañosa en su hoja de vida para tratar de inducir al engaño a autoridades y a la ciudadanía", agregó la Fiscalía.

Señaló que en 2017 la Corte Nacional de Justicia dispuso una investigación contra el ciudadano por este mismo delito.

El 11 de abril se le retiró el asilo diplomático a Assange, quien se refugiaba en la embajada del país sudamericano en Londres, y la ministra del Interior María Paula Romo dijo en esa jornada que Quito tenía "evidencia suficiente" de que una persona cercana al ciberactivista "ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en contra del Gobierno".

El 20 de junio pasado, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ordenó la libertad de Bini al aceptar un recurso de habeas corpus presentado por su defensa, que argumentó falta al debido proceso e irrespeto a la presunción de inocencia.

Dos días antes de acabar el periodo de investigación, se volvieron a reformular cargos contra Bini, antes acusado del delito de "ataque a la integridad de sistemas informáticos" y actualmente de "acceso no consentido a un sistema informático".

Bini dijo a Sputnik a principios de julio pasado que en la cárcel El Inca, donde permaneció casi dos meses, solo podía ver la luz del sol y tomar aire fresco durante cuatro o cinco horas por semana.

El 13 de agosto, la defensa del sueco dijo a Sputnik que la justicia ecuatoriana "persigue" a Bini por su amistad con Assange.