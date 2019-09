Bolivia lanza programa integral gratuito contra el cáncer

"Lamento mucho que en los últimos tiempos haya crecido bastante [la incidencia del cáncer]. Lo que debemos preguntarnos es por qué crece, por qué aumenta y nadie me da respuesta", dijo el presidente Evo Morales tras firmar la norma en la Casa Grande del Pueblo, sede presidencial, ante centenares de enfermos y familiares.

Promulgamos la #LeyDelCáncer que trae seguridad y esperanza para pacientes que luchan contra esa enfermedad. Esta Ley consolida como política de Estado la atención gratuita para hermanas y hermanos que luchan por la vida y garantiza su inamovilidad laboral y atención domiciliaria pic.twitter.com/MadR23mPhz — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) September 5, 2019

​La Ley del Cáncer, reclamada por quienes padecen esa enfermedad y sus familias, con varias huelgas y otras protestas en los tres últimos años, fue aprobada como parte del Sistema Único de Salud (SUS) que funciona desde marzo.

El SUS pretende dar, desde prevención hasta hospitalizaciones, a los proximadamente seis millones de bolivianos, o poco más de la mitad de la población nacional, que actualmente no están cubiertos por los seguros ordinarios.

La norma dispone el establecimiento inmediato de sistemas de vigilancia, prevención, detección temprana y tratamientos, inicialmente en las unidades oncológicas de los actuales hospitales.

Los enfermos de cáncer no podrán ser despedidos de sus trabajos, donde dispondrán además de facilidades para concurrir a consultas y tratamientos médicos, señala la ley.

En el futuro, la atención del cáncer incluirá los servicios de tres centros de medicina nuclear en actual construcción, con una inversión de 150 millones de dólares, y un hospital especializado que costará unos 105 millones de dólares y que estaría listo en 2021.

A esta infraestructura se sumará el componente de salud de un centro de investigaciones nucleares de 300 millones de dólares que construye el grupo ruso Rosatom en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, y cuya inauguración está prevista para 2020, según los planes oficiales.

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, destacó que ésta es la primera vez que hay en Bolivia un plan integral contra el cáncer, asegurando que era posible por la vigencia del SUS, destinado a los campesinos, indígenas y trabajadores independientes urbanos como comerciantes y transportistas.

La jerarca indicó que en principio la gratuidad del programa contra el cáncer no será total, y que esta se prevé alcanzar a corto plazo a la par de los demás servicios del SUS.

El plan contra el cáncer fue lanzado en el décimo octavo día de una huelga nacional de los colegios médicos, que se oponen al SUS y exigen varios beneficios laborales que el Gobierno considera motivados políticamente.

"Ahí mi pedido, hermanas y hermanos, acompáñennos para combatir a esos grupos [los médicos], aquí es primero la vida, la salud es un derecho humano y por eso digo que la vida no es una mercancía. Y ahí de verdad, sincero y directo, no me siento acompañado por ustedes", dijo Morales.

Según estadísticas oficiales, Bolivia es el país de la región con mayor incidencia del cáncer de cuello uterino, que mata en el país hasta a cinco mujeres por día.

También están ampliamente extendidos en el país los cánceres de mama, de próstata y de colon, que la Organización Panamericana de la Salud considera en gran parte evitables.