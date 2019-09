Experto: crisis económica argentina puede causar déficit comercial en Bolivia

"La balanza comercial (de Bolivia con Argentina) en los dos últimos años ha sido positiva, pero entre enero y julio de este año las exportaciones bolivianas han caído 9% y las importaciones han subido 12%; esto puede hacer desaparecer el superávit", dijo a reporteros el ejecutivo del IBCE, un centro privado de investigación.

En 2018, Bolivia exportó a Argentina por valor de 1.433 millones de dólares, mientras importó productos argentinos por 1.167 millones, de lo que resultó un superávit de 266 millones en las cuentas bolivianas.

Rodríguez apuntó que, adicionalmente, el recién impuesto límite a los giros al exterior desde Argentina podría afectar a las ventas bolivianas de productos no tradicionales, como bananas, e inclusive a las remesas de bolivianos radicados en territorio argentino.

Según el experto, las remesas de bolivianos que trabajan en Argentina no se verían afectadas solo por el control de envíos de dólares al extranjero sino también por la pérdida del valor adquisitivo de sus salarios e inclusive por la desaparición de sus fuentes laborales.

"Bolivia no puede no hacer nada, tiene que tomar previsiones para impedir una invasión de productos baratos argentinos, en especial los del contrabando, que causan gran daño a la economía nacional. Tenemos que reflexionar que lo barato cuesta caro", afirmó, señalando que los controles fronterizos en Bolivia no son eficientes para evitar el ingreso ilegal de productos argentinos, lo que agravaría el déficit comercial.

El gerente del IBCE opinó que, pese a la estabilidad y el crecimiento sostenido de su economía, Bolivia puede resultar afectada por los problemas de un vecino que, proveedor tradicional de manufacturas y alimentos y principal importador de su gas natural.

"En Argentina se han hecho mal las cosas durante muchos años y cuando se quieren hacer ajustes, éstos no han dado resultado. Hoy tenemos un país (Argentina) con una inflación de más de 50% el año pasado, un gravísimo problema de cuenta corriente por el que ha adquirido un gran endeudamiento con el FMI, pero nada ha sido suficiente para corregir esta situación", afirmó.

Bolivia debe evitar un contagio de estos problemas, insistió Rodríguez.