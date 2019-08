Mapa de la crueldad: los detalles de los alarmantes asesinatos de mujeres en México

María Salguero comenzó a georreferenciar en un mapa los casos de asesinatos de mujeres reportados en la prensa en 2016. Previamente, había trabajado en la elaboración de otro mapa impactante: de los lugares en que miles de personas fueron desaparecidas.

El mapa de las desapariciones fue un acercamiento a la herramienta que le permitió crear el más completo archivo de la violencia contra las mujeres en México, así como actualizar la cifra promedio oficial que ya se sitúa en nueve mujeres asesinadas al día en el país.

¿Quiénes son las víctimas?

Hay dos formas de consultar el trabajo de Salguero: en la plataforma de Google y en la de Crowdmap.

De enero hasta la primera quincena de agosto de 2019, Salguero registró el asesinato de 1.835 mujeres en México. El estado de México (conurbado a la capital) ocupa el primer lugar en la cantidad total de muertes ocurridas en el territorio nacional; seguido de Jalisco (en la costa del Pacífico), Guanajuato (en el centro del país), Chihuahua y Baja California (en la frontera norte) y, finalmente, la ciudad de México.

Salguero categoriza los casos según el rango de edad de las víctimas, la relación con el asesino, el modo y el escenario en el que ocurrió el crimen, como también el estado de la investigación judicial. A su vez, hay categorías novedosas que, por ejemplo, indican si el caso fue tipificado o no como "feminicidio" y si la mujer tenía hijos que quedaron huérfanos.

"He ido definiendo estas categorías conforme la práctica. Más bien, son los casos los que me llevan a hacer las categorías", dijo Salguero en diálogo con Sputnik.

Según el mapa, las mujeres entre 18 y 30 años son las principales víctimas; que han sido asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas conocidas. Sin embargo, en la amplia mayoría de los casos, se desconoce la identidad del autor del crimen.

"El problema es que nadie sabe cuántos feminicidios ocurren en el país, porque algunos casos terminan siendo tipificados de homicidio calificado. Por eso, el criterio que yo manejo son mujeres asesinadas", sostuvo.

Se trata de una diferencia que le abrió una veta para incluir a aquellas mujeres que son asesinadas por grupos paramilitares del crimen organizado que operan ampliamente en México. Este detalle le permitió actualizar la cifra oficial del país en 2018.

Salguero destacó otro dato oculto importante que emergió de de su análisis de los casos en conjunto: las mujeres que fueron madres adolescentes son un grupo especialmente vulnerable ante este tipo de violencia.

"Las notas de prensa te dan los datos para saber que son chicas muy jóvenes, de 18, 20 o 22 años que tienen dos o tres hijos", explicó la geofísica, que así pudo encontrar un vínculo entre el embarazo adolescente y el feminicidio, considerando la edad de las víctimas y las de sus hijos.

"Es importante que las autoridades comiencen a documentar, incluyendo en un acta, en el momento en que se levante la carpeta por feminicidio, si la mujer asesinada tenía hijos y cuántos, porque no hay un censo de huérfanos", remarcó.

¿Por qué hay pocas condenas para los feminicidios?

Para Salguero, las fallas que garantizan la impunidad para los responsables de estos crímenes graves son sistémicas y están enquistadas en el propio sistema judicial del país.

Ante la irrupción de una protesta callejera a raíz de la denuncia por la violación de un grupo de policías de la ciudad de México a una adolescente, la Gobernadora de la capital, Claudia Sheinbaum, y la procuradora de Justicia capitalina, Ernestina Godoy, convocaron mesas de diálogo sobre el tema, de las que participó Salguero.

"Durante las pláticas con Sheinbaum, dije que las autoridades deberían enfocarse en las unidades de análisis de contexto, porque pueden medir las deficiencias institucionales, ver el papel de los ministerios públicos (organismos encargados de las causas), policías, forenses, peritos y agentes de investigación, es decir, el papel de los actores del Estado en la impunidad", contó.

A su juicio, es común que los funcionarios pierdan evidencia de los casos de asesinatos de mujeres, la contaminen o simplemente no la recaben. Por eso, las causas judiciales quedan "chuecas y débiles" y es muy difícil lograr que los procesos avancen y que los acusados sean efectivamente juzgados.

"Si no investigas, no los puedes detener. Si no mides la magnitud del problema y no entiendes el contexto, nunca lo vas a solucionar", advirtió Salguero.