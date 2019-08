Las medidas del Gobierno Macri: ¿Reperfilación, reestructuración o default de la deuda argentina?

El reperfilamiento de la deuda por 101.000 millones de dólares que anunció el ministro de Hacienda de Argentina, Hernán Lacunza, no fue bien recibido por el mercado. Cayeron los precios de las acciones y los bonos argentinos, el dólar trepó a 62 pesos, y el riesgo país seguía por encima de los 2.000 puntos.

Las medidas anunciadas son:

No se pagarán los vencimientos de corto plazo (alrededor de 20.000 millones de dólares) de Letras emitidas por el Estado;

Se renegociará la deuda de más mediano plazo (10 años) con bancos extranjeros;

Se renegociará el acuerdo con el FMI;

Se enviará al Congreso un proyecto de canje de bonos a mediano plazo emitidos bajo ley local.

Para el argentino Mario Cafiero, experto en deuda externa, "las palabras a veces responden a que no se quiere sincerar una situación".

"La palabra 'reperfilar' no está en el diccionario, no sabemos qué significa, pero sabemos qué quiere decir: no podemos pagar los vencimientos que se nos vienen encima y vamos a disponer la reprogramación unilateral de los vencimientos de corto plazo", explicó en diálogo con Sputnik.

El Gobierno decide postergar los pagos de esos bonos de corto plazo por un lado y reprogramar el acuerdo con el FMI "porque no puede hacer frente a los compromisos", opinó el analista.

Para Alfredo Zaiat, del periódico argentino Página 12, "la economía macrista termina en default", porque el Gobierno, "después de liderar el más vertiginoso ciclo de endeudamiento de la historia argentina, no puede cumplir con los vencimientos de capital e intereses en las condiciones pactadas".

La reformulación de la deuda de corto plazo

Se reprograma el pago de los títulos de corto plazo, es decir, la deuda emitida en Letras del Tesoro (Letes) en dólares o Letras en pesos de distintos tipos bajo legislación argentina. Según el diario La Nación, la medida alcanza al 74% del total de vencimientos de corto plazo por un total de 21.500 millones de dólares.

Los particulares cobrarán en su totalidad al vencimiento de estos títulos, pero las personas jurídicas recibirán 15% al vencimiento, 25% a los tres meses y 60% a los seis meses.

Esto afecta también a las personas y empresas que tengan participación en Fondos Comunes de Inversión, un mecanismo muy utilizado en Argentina, que combina un mix de acciones, plazos fijos y bonos o letras. La medida ha dejado en la incertidumbre a los administradores de estos Fondos, pues no saben cómo pueden devolver los capitales a los ahorristas, ya que una parte de su portafolio incluye este tipo de títulos.

La renegociación de la deuda de mediano plazo con bancos internacionales

El Gobierno convocó a bancos internacionales para elaborar una propuesta de canje de bonos emitidos bajo legislación extranjera. Esa refinanciación estará abierta a negociación y no habrá quita de capital ni de intereses.

Para Cafiero, "el proceso no va a ser sencillo", porque la reprogramación de la deuda "requiere de una serie de pasos que no son inmediatos".

Por eso, "es muy difícil que esto se logre en el corto plazo, porque estamos hablando del vencimiento de la deuda en el mediano plazo y va a requerir del acuerdo de los acreedores".

"Cada bono tiene una cláusula de acción colectiva en la cual todos los acreedores tienen que aceptar lo que diga una mayoría, y hay que ver si la consiguen, no es una operación sencilla", agregó Cafiero.

Una ley al Congreso

El Gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para refinanciar la deuda emitida en pesos bajo legislación argentina. No habrá quita de intereses ni de capital sino alargamiento de los plazos.

Para Cafiero, esto "no requiere de ninguna ley, porque ya está la Ley de Administración Financiera que faculta al Poder Ejecutivo a reestructurar la deuda a condición que mejore las condiciones".

"Lo que pretenden enviando este proyecto de ley es buscar una suerte de cogobierno más que una disposición jurídica, es más bien una estrategia política", agregó.

La renegociación con el FMI

El candidato opositor del Frente para Todos, Alberto Fernández, había pedido que el Gobierno refinanciara con el FMI la devolución del préstamo de unos 56.000 millones de dólares que vencerán desde la segunda mitad de 2021.

Sin embargo, el anuncio del Gobierno apenas abre un camino de negociación, mientras deja pendiente saber si el Fondo enviará el tramo de 5.400 millones de dólares prometido para octubre.

"Macri llevó la deuda de un 30 % a casi un 80 % del PBI y la única manera de pagar esa deuda es si los mercados la refinancian, pero a la Argentina se le cerraron los mercados y el préstamo del FMI no hizo más que financiar la fuga de capitales", señaló Cafiero.