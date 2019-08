Puerto Rico retorna a la normalidad tras el huracán Dorian que se aleja del país

"No ha pasado nada, más tranquilo de lo que yo creí, no hubo vientos, el mar como un plato, no hay ni una hoja por las calles, solo tuvimos una refugiada de 45 años que no quería pasarlo en su residencia, pero ya la llevamos personalmente a su casa y cerramos el refugio", dijo Victor Emeric, alcalde de la isla de Vieques, al periódico local Primera Hora.

Dorian pasó convertido en un huracán Categoría 1 (vientos entre 120 y 150 kilómetros por hora) al noreste de Puerto Rico, cerca de las islas municipio de Vieques y Culebra, donde apenas se sintieron lluvias intermitentes y leves ráfagas de viento.

Emeric adelantó que este 29 de agosto espera la visita de la gobernadora de este Estado libre asociado de EEUU, Wanda Vázquez, y también será restablecido el servicio de transporte marino, interrumpido ante la emergencia.

El meteoro dejó apagones e inundaciones tanto en las Islas Vírgenes británicas como en las estadounidenses, pero ya ambos territorios están en fase de recuperación.

El Centro Nacional de Huracanes de EEUU advirtió en su boletín de las 05:00 hora local (09:00 GMT) que Dorian ganará en intensidad en su avance hacia la península de la Florida, donde llegaría este 30 de agosto.