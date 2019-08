Oposición boliviana denuncia persecución del Gobierno tras arresto del alcalde

"Estoy contigo Lucho, para ti mi absoluto respaldo, no nos amedrentan, seguiremos en esta lucha contra la corrupción y el abuso de poder, así no Evo Morales, la justicia no se hizo para perseguir a adversarios políticos", escribió en la red Twitter el expresidente y ahora candidato Carlos Mesa, de quien el alcalde arrestado es el principal aliado político

El Gobierno no comentó de inmediato la situación de Revilla, pero el concejal oficialista Jorge Silva dijo a medios estatales que el alcalde "pretende politizar un proceso que debería desarrollarse estrictamente en los tribunales".

Esa "politización", añadió, buscaría sacar ventaja para la candidatura de Mesa en las elecciones generales del 20 de octubre, en las que Morales buscará renovar su mandato.

Mesa fue el primero en salir en defensa de Revilla, alcalde que podrá seguir trabajando durante el proceso, según dispuso en la noche del jueves el juez de la vecina ciudad de El Alto, que atiende la denuncia de la fiscalía por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y atentado a la salud pública.

Ese proceso, derivado del colapso del vertedero de basura de la ciudad que ocurrió en enero, es una de cuatro causas abiertas en el último mes contra Revilla, incluidas otras dos por corrupción y una por responsabilidad en el derrumbe casi total de un barrio asentado en un antiguo basural.

Otro alcalde opositor, José María Leyes de la ciudad de Cochabamba (centro), enfrenta también procesos judiciales por presunta corrupción y está suspendido del cargo desde hace poco más de un año.

El segundo opositor que se solidarizó con Revilla fue el senador y candidato Óscar Ortiz, quien declaró también vía Twitter que los bolivianos están "sometidos a una justicia que responde a intereses políticos".

"Llevamos 14 años sufriendo los abusos de MAS [el Movimiento al socialismo de Morales] por el simple hecho de ser opositores", añadió Ortiz, "sometidos a una justicia que responde a intereses políticos, toda mi solidaridad con Lucho Revilla y su familia".

Parecida condena fue manifestada por el empresario y dirigente opositor Samuel Doria Medina, quien dijo en las redes sociales que "todo hace ver que no hay debido proceso y la decisión [el arresto domiciliario de Revilla] tiene más visos de persecución con finalidad electoral".

Siguió la alcaldesa opositora de El Alto, Soledad Chapetón, quien dijo que Revilla y en general los bolivianos merecen "una justicia con ecuanimidad, rectitud, y no una justicia que obedezca a intereses políticos".

El alcalde paceño anunció que apelará su detención domiciliaria y denunciará al Gobierno de Morales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por "persecución política".