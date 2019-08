AMLO desmiente diálogo con grupos armados anunciado por funcionaria federal

"No se tiene diálogo con integrantes de las bandas del crimen organizado como se les denomina; no tenemos esa relación", respondió tajante el mandatario en su conferencia de prensa diaria a una pregunta sobre esa declaraciones.

El jefe del Ejecutivo dijo también que el tema de la pacificación del país está en el Plan Nacional de Desarrollo quinquenal, en el cual están "proponiendo buscar mecanismos para conseguir la paz, pero es un proceso que todavía no iniciamos".

Para comenzar a operar esos "mecanismos", López Obrador dijo que antes "tiene que convocarse a un diálogo, a una consulta, para llegar a una decisión; pero estamos en eso, no tenemos diálogo".

El planteamiento de buscar un proceso de paz en el país, expresado por el presidente en su campaña electoral de 2018, requiere "la participación de todos, pero debe definirse escuchando a todos y a las víctimas", añadió.

El 20 de agosto Sánchez Cordero "expresó la voluntad de diálogo con auténticas organizaciones de autodefensa para alcanzar la pacificación de algunas zonas del país, el desarme de esas organizaciones y de quienes las integran para beneficio de sus comunidades y municipios", informó la oficina de la funcionaria en un comunicado en el que se indica que las declaraciones fueron hechas en un foro público.

El jefe de Estado se deslindó de ese enfoque, al señalar que "no se puede hacer nada si no se tiene la anuencia de las víctimas, nosotros no vamos a promover nada que signifique la autodefensa, lo que hicieron en los gobiernos pasados fue indebido porque la seguridad pública la tiene que garantizar el Estado".

López Obrador se refirió así al respaldo oficial que el Gobierno anterior, que encabezó Enrique Peña Nieto (2012-2018), ofreció a grupos de autodefensa, como los que crearon agricultores exportadores de aguacate contra el crimen organizado, en zonas rurales del central el estado de Michoacán, pero también otros creados en Guerrero (sur) y Tamaulipas (noreste, fronterizo con EEUU).

Buscar la paz "eslabón por eslabón"

López Obrador dijo que la construcción de la paz depende de una cadena de eventos, que comiencen por erradicar las causas de la violencia y la inseguridad.

"Para lograr la paz hay que ir avanzando eslabón por eslabón porque es una cadena para atender las causas que generan la violencia, atender al campo que se ha abandonado y a los jóvenes", detalló.

La construcción de una Guardia Nacional con militares, marinos y policías federales es una medida "que hay que consolidar, es el otro eslabón", prosiguió.

También aludió a una campaña de difusión contra adicciones que irá dirigida a la juventud.

"Todavía no hemos llegado a ponernos de acuerdo porque vamos a convocar para ese propósito (la pacificación) a ciudadanos organizaciones civiles y las iglesias", explicó.

Recordó que al Estado mexicano le corresponde la seguridad y la protección a los ciudadanos, según la Constitución.

"No vamos a renunciar a esa facultad, por eso se creó la Guardia Nacional para garantizar la paz", subrayó el presidente.

El comunicado de la cartera de Gobernación señala que las declaraciones acerca de "una supuesta intención de diálogo del Gobierno federal con bandas del crimen organizado son falsas, producto de una lamentable edición de declaraciones".

El Gobierno mexicano "no tiene ni tendrá diálogo con ningún grupo del crimen organizado", dice el comunicado de la encargada del gabinete de Seguridad Nacional, que se reúne diariamente con el mandatario antes de sus conferencias de prensa.

Lo que la alta funcionaria afirma en las imágenes, transmitidas en noticiarios y difundidas en redes sociales, es que "estamos dialogando ahorita con muchos grupos y de verdad nos han manifestado ya que no quieren seguir en esta violencia, que ellos quieren deponer las armas y ellos quieren caminar hacia la paz".

A una pregunta sobre cuáles son esos grupos armados, ella respondió que son "varios grupos, no puedo especificarlos pero son varios grupos de diversos estados de la República".

La expresión fue hecha en su intervención en un acto para definir el Plan de Acción 2019-2021 de la Alianza para el Gobierno Abierto, organizado por la secretaría federal de la Función Pública, encargada de auditar el desempeño de los funcionarios del Estado.

Entre enero y junio de este año murieron asesinadas en todo el país 17.608 personas, lo que representa un crecimiento de 5,3% con respecto al mismo periodo del año pasado 2018, según datos oficiales.