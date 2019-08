Titular del Congreso peruano pide al presidente Vizcarra una salida constitucional a la crisis

"El proceso político [adelanto de elecciones] en el que estamos inmersos tiene que enmarcarse en el respeto irrestricto a los mecanismos constitucionales (...) Yo no me aferro a ningún cargo, solo me aferro a la Constitución que todos hemos jurado defender", dijo Olaechea en su carta.

Olaechea, miembro de la bancada Acción Republicana (derecha) que es aliada del mayoritario y opositor partido Fuerza Popular (fujimorista, derecha), asumió la presidencia del Congreso el 27 de julio, un día antes de que Vizcarra anunciara su proyecto de acortar en un año los actuales mandatados de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de adelantar las elecciones generales.

Los actuales mandatos del presidente y el Congreso empezaron en julio de 2016 y deberían culminar en julio de 2021.

El proyecto del Ejecutivoy en julio de ese año nuevos representantes asuman por un periodo regular de cinco años.

La oposición en el Congreso está en desacuerdo y alega que el presidente no puede acortar el mandato de un parlamento elegido democráticamente sin violar la Constitución.

Sin embargo, algunos constitucionalistas han señalado que el proyecto se ajusta a la carta magna pues plantea una serie de reformas constitucionales a ser aprobadas por el pleno del Congreso y luego ratificadas por la ciudadanía mediante la celebración de un referéndum.

El presidente del Congreso llamó a Vizcarra en su carta a que "no tenga miedo de gobernar" y pidió que los dos poderes trabajen en una agenda común por el bien del país.