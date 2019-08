Líder comunista de Colombia duda de diálogo secreto entre EEUU y Venezuela

"Lo que se puede decir al respecto es que no hay ninguna confirmación oficial (...) esto no es verificable. Me parece que no corresponde a una información cierta. Hay que señalar que el Gobierno venezolano está unido y que posiblemente Estados Unidos esté buscando crear la sensación de que hay divisiones y fracturas internas entre altos funcionarios de la revolución bolivariana", dijo a Sputnik Caycedo.

Según medios estadounidenses, el 18 de agosto EEUU inició "conversaciones secretas" con funcionarios del Gobierno venezolano, especialmente con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, que estarían intentando "obtener garantías" de que no sufrirán represalias si ceden a las presiones extranjeras para que Maduro deje el poder.

Caycedo opinó que esa información "tiene doble sentido", porque intenta mostrar que a espaldas del Gobierno de Venezuela, los funcionarios "más encumbrados" están dialogando con EEUU.

"Quizás el propósito de los voceros de EEUU es generar confusión para tratar de volver a legitimar el papel del Gobierno alternativo del señor Juan Guaidó, que desde luego nunca prendió, nunca tuvo fuerzas suficientes, ni tuvo arraigo en la población, entre los funcionarios oficiales ni muchos menos en las Fuerzas Armadas bolivarianas", agregó.

Guaidó es un dirigente opositor que preside la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) y que en enero se autoproclamó presidente encargado.

Caycedo consideró que la administración de EEUU no ha abandonado la idea de "desestabilizar" al Gobierno de Maduro y de crear las condiciones para un derrocamiento.

"Creo que este tipo de informaciones se inscriben en esa línea de conducta y por eso tenemos que analizarla con criterios claros y sustentados. Lo cierto es que el Gobierno bolivariano no está en proceso de hacer ningún tipo de claudicación. En el fondo de los rumores informativos lo que hay es el anticipo de otras acciones de intervención de EEUU contra Venezuela", agregó.

El pasado 5 de agosto, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que congela todos los bienes de Venezuela en EEUU y prohíbe que cualquier empresa e individuo utilice el sistema financiero estadounidense para realizar transacciones con Caracas.

Trump planteó a sus asesores estudiar la imposición de un bloqueo marítimo total a Venezuela, según informan medios estadounidenses.

Maduro ha denunciado que las medidas de EEUU buscan asfixiar a Venezuela y recrudecer la difícil situación humanitaria que vive ese país.