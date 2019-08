Asamblea Nacional Constituyente: noticia de reunión entre Cabello y EEUU busca dañar unidad

"Tratan de quebrantar la fortaleza que hay de la unión dentro del PSUV [Partido Socialista Unido de Venezuela] el presidente [Nicolás Maduro] y su partido, donde esa firmeza de esa unidad es uno de los pilares fundamentales que sostiene todo este proceso", afirmó el constituyente.

La agencia de noticias internacional The Associated Press (AP) publicó el 18 de agosto que EEUU ha contactado en secreto con Cabello.

De acuerdo a la información, el presidente de la ANC se habría reunido el mes pasado en Caracas "con una persona que está en contacto cercano con el Gobierno del mandatario estadounidense, Donald Trump".

En ese sentido, Paravisini consideró que muchas agencias de noticias forman parte de un instrumento de propaganda.

"De esas agencias de noticias uno puede hacer un inventario de cómo se han convertido en instrumento de propaganda y de formación de matriz de opinión más que de medios informativos […] ¿alguien se enteró porque se filtró? o ¿puede ser un invento también?", acotó.

El texto de AP dice que, un alto funcionario gubernamental estadounidense, cuyo nombre no reveló, le informó que las partes planean un segundo encuentro.

El integrante de la ANC manifestó estar seguro de que si esos encuentros se han realizado han sido con la anuencia del presidente Nicolás Maduro.

"Yo no creo que lo haya, pero si lo hay es una cosa acordada porque el presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello constituyen una unidad […] Diosdado Cabello ha demostrado ser no solo un patriota, además disciplinado, chavista y además un promotor de la unidad, para poder soportar este ataque, nadie puede tener duda de eso", añadió.

Diálogos

A juicio de Paravisini las conversaciones con EEUU ya se han venido desarrollando, pues dijo que quien ha dialogado con el Gobierno venezolano en los últimos tres meses han sido representantes de Trump a través de la oposición.

"Las reuniones en Oslo y Barbados son reuniones con los Estados Unidos no con la oposición, la oposición no tiene ningún tipo de opinión, es decir, el Gobierno de Estados Unidos es quien determina si hay reuniones, si no hay reuniones, y con quien nos interesa hablar, porque la oposición ha mostrado no tener voluntad propia", indicó.

El constituyente manifestó que cuando el presidente Maduro suspendió los diálogos que se venían desarrollando desde mayo con la mediación de Noruega, lo hizo con EEUU y no con la oposición.

"Estados Unidos necesita un punto de contacto, en toda guerra es así, y como Nicolás Maduro se los cerró ahora dicen que están hablando con el vicepresidente [del PSUV] Cabello", precisó.

El 7 de agosto, el jefe de Estado decidió que la delegación de su Gobierno no asistiera a Barbados a una nueva ronda de conversaciones que se desarrollarían entre el 8 y 9 de agosto, tras las nuevas sanciones impuestas por EEUU contra Venezuela.

Trump firmó el 5 de agosto una orden ejecutiva en la cual congela todos los bienes de Venezuela en EEUU y restringe el uso del sistema financiero de su país para cualquier empresa nacional o extranjera que realice negocios con Venezuela.

Los diálogos entre el Gobierno venezolano y la oposición comenzaron en mayo pasado con la mediación de Noruega para buscar una salida a la crisis política que enfrenta esa nación sudamericana.

Dos de los encuentros se llevaron a cabo en Oslo y los últimos tres tuvieron lugar en Barbados.

El 18 de julio pasado, la Cancillería de Noruega había emitido un comunicado en el que aseguraba que los diálogos continuarían y pidió a las partes máxima precaución en las declaraciones que emitieran.

Los contactos celebrados en Noruega suponen el primer acercamiento entre representantes del Gobierno y la oposición desde la más reciente crisis política, que se desató en enero tras la juramentación de Maduro para el período 2019-2025.