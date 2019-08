AMLO niega haber ordenado persecución de empresario argentino

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no ha dado instrucciones para perseguir al empresario Carlos Ahumada, detenido en un aeropuerto de Buenos Aires el 16 de agosto tras una alerta roja a Interpol por evasión fiscal de más de 70.000 dólares y liberado el 18 de agosto.

"Manifiesto que no hay consigna para perseguir a nadie, todos los que nos hicieron daño deben de ser tratados con respeto y sobre todo no deben utilizarse las instituciones para afectar a nadie", respondió en su conferencia de prensa diaria a una pregunta sobre el caso.

Ahumada protagonizó un escándalo en 2004 cuando filtró, según él, a través del expresidente Carlos Salinas (1988-1994) y el exsenador Diego Fernández de Ceballos del Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha), unos vídeos, entregando 45.000 dólares por supuestos sobornos a un miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) al que pertenecía el mandatario durante los años en que fue jefe de Gobierno de la capital (2000-2006).

López Obrador dijo que "no tiene por qué haber parcialidad ni represalias, lo que sucedió con relación al señor Ahumada, es que el mismo confesó en su momento, es de dominio público, hay hasta un video de Canal 6 de Julio, un reportaje donde él mismo confesó que se reunió con Salinas y Diego Fernández para perjudicarme; sin embargo, yo no tengo ningún propósito de vengarme de nadie, ni de Salinas".

La hija del empresario, Ana Lucía Ahumada Gurza, colocó una foto en sus redes sociales, junto a su padre con un ejemplar del periódico argentino La Nación del 18 de agosto.

​El mensaje de la foto de la hija del empresario decía "estoy muy feliz de estar con mi papá y ojalá dejen de seguir cometiendo injusticias con él y con todos nosotros. Por favor, ya déjenos vivir en paz".

Una larga saga

El mandatario subrayó que "Salinas es el padre de la desigualdad moderna pero nada de rencores ni venganzas".

Ahumada era en aquel momento amante de Rosario Robes —como ella misma relató en un libro autobiográfico 'Con todo el corazón'—, quien fue la primera mujer jefa de Gobierno (1998-2000), siendo militante del PRD, al que renunció tras los llamados 'videoescándalos', hasta que reapareció en el gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El jefe del Ejecutivo reafirmó que tanto el caso de Ahumada como el de Robles, que el pasado 14 de agosto se convirtió en la primera extitular de una cartera del Poder Ejecutivo en ir a la cárcel en 30 años por presunto peculado, corresponden a dos instancias autónomas, el Poder Judicial y la Fiscalía General.

"Es un asunto de la fiscalía general, ya hablé pidiendo a las instancias judiciales que no se aplique la ley de manera facciosa o selectiva, si hay denuncias en curso que salgan todas, pero sin distinción, porque conviene que no haya rezagos pero que sean todos que no se caiga en el error de actuar como antes, que solo se perseguía y encarcelaba a los adversarios opositores o caían de la gracia del presidente o potentados", enfatizó López Obrador.

Un juez argentino ordenó la liberación inmediata de Ahumada por "lo absurdo del caso", luego de que los abogados del empresario presentaron como prueba el acta de cierre de la audiencia de diciembre de 2018 sobre el ejercicio fiscal 2012, "donde todas las observaciones fueron solventadas".

El personaje que recibía el dinero de manos Ahumada, en el vídeo de 2004, era René Bejarano, esposo de la actual vicepresidenta de la Cámara de Diputados federal, Dolores Padierna, tía del juez que lleva los casos de Robles y Ahumada, que sin embargo no excusó del caso y será recusado por la defensa por supuesta falta de imparcialidad.