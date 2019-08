Bolsonaro advierte que Brasil dejará el Mercosur si Argentina "crea problemas"

"El actual candidato que está por delante en Argentina estuvo visitando a Lula, dijo que es una injusticia que esté preso, dijo que quiere revisar el Mercosur; entonces Paulo Guedes [ministro de Economía brasileño], perfectamente alineado conmigo dijo que si crea problemas, Brasil sale del Mercosur, y tiene mi aval", aseguró el presidente, según recoge la estatal Agencia Brasil.

El 15 de agosto, el ministro Guedes ya había advertido de que "si Cristina Kirchner [candidata a vicepresidenta] entra y cierra" la economía argentina, Brasil saldría del bloque, que también conforman Paraguay y Uruguay.

Este 16 de agosto, Bolsonaro lamentó de nuevo la tendencia política en el país vecino , y aunque se mostró dispuesto a conversar con el presidenciable argentino, añadió que él "va a tener que dar la señal".

El líder de la ultraderecha reiteró su apoyo a la reelección del presidente Mauricio Macri: "Mira Argentina, lo que ha pasado con la Bolsa, con el dólar, con los tipos de interés; el mercado ha dado la señal de que no perdonará a la izquierda en Argentina de nuevo, los empresarios no invertirán hasta que no se resuelva la situación política allá", afirmó.

Desde que se conoció la victoria de Fernández en las primarias frente a Macri, Bolsonaro ha aludido casi diariamente a la situación política del país vecino, y llegó a afirmar que si la izquierda vence, estados del sur de Brasil como Rio Grande do Sul podrían enfrentarse a una enorme presión migratoria de argentinos huyendo de su país, como sucede en Venezuela.