Para Bolsonaro, "bandidos de izquierda comenzaron a volver al poder" en Argentina

Bolsonaro fue consultado sobre los resultados de las elecciones primarias argentinas, durante una visita a la ciudad de Parnaíba, en el estado de Piauí, al norte de Brasil.

"Mira lo que está pasando con Argentina ahora. Argentina está hundiéndose en el caos. Argentina comienza a seguir los pasos de Venezuela porque, en las primarias, los bandidos izquierdistas comenzaron a volver al poder", dijo el mandatario, según recoge el periódico brasileño Folha de S. Paulo.

El presidente de Brasil ya se había manifestado en la semana en contra del resultado de las elecciones primarias argentinas. El lunes, durante una visita a Rio Grande do Sul (estado que limita con Argentina), que "si esa esquerdalha [término despectivo para referirse a la izquierda] vuelve a Argentina podremos tener en Rio Grande do Sul [sur] un nuevo estado de Roraima [norte, en la frontera con Venezuela] y no queremos ver a hermanos argentinos huyendo para acá si las elecciones realizadas ayer se confirman en el mes de octubre".

Bolsonaro sostuvo además que "la pandilla de Cristina Kirchner" es la misma que la de los expresidentes Dilma Rousseff, Nicolás Maduro, Hugo Chávez y Fidel Castro.

El presidente brasileño también reiteró este miércoles 14 su intención de ser reelecto en las elecciones nacionales de 2022. Durante su visita a Parnaíba, Bolsonaro volvió a decir que trabajará para "barrer a la clase roja" de Brasil, derrotando a "la corrupción y el comunismo".