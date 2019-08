Campeón panamericano: crisis en Venezuela golpea desarrollo de esgrima en el país

"En estos momentos de crisis es muy difícil para Venezuela trabajar en el desarrollo, ya que mucha gente, muchos entrenadores se han ido a otros países y quedan muy poco, entonces es como nuevamente comenzar de cero", indicó el campeón olímpico de Londres 2012.

El espadista venezolano, que ocupa el tercer lugar de 324 del ranking mundial, según la última actualización publicada por la Federación Internacional de Esgrima, se mostró optimista porque consideró que, incluso empezando desde cero, existe la oportunidad de levantar el deporte.

Sin embargo, fue enfático en la necesidad de que el país desarrolle un sistema con el material deportivo necesario, a la altura del que poseen países como Rusia, Italia, Francia, Hungría porque de otro modo, opinó, será cuesta arriba trabajar en cada estado de Venezuela en el desarrollo de esta disciplina.

"Se necesita acomodar las instalaciones para que todo esté en óptimas condiciones y seguir avanzando", agregó.

Pero, en especial, consideró que para levantar este deporte es necesario tener entrenadores capacitados.

"Pienso que para levantar el deporte y sobre todo la esgrima necesitamos tener entrenadores capacitados, que no sean de curso, sino capacitados que estudien profundamente la carrera, maestros de armas, de esgrima, que es lo que ayuda que salga esa generación con buena base, para seguir buscando los triunfos para Venezuela", agregó.

Duelo entre hermanos

Limardo, de 34 años, derrotó a su hermano Jesús, de 23, en un duelo en finales en el que se alzaron con oro y plata, respectivamente, y el cual no fue sencillo, dijo a esta agencia el campeón olímpico.

"Enfrentarme con mi hermano es algo bastante incómodo porque nunca quieres enfrentarte a tu hermano y menos en una final, porque todos deseamos que cada quien se lleve una de oro, pero en esta oportunidad me ayudó más la experiencia y los ajustes que hice previos", dijo.

Los Limardo ya se habían enfrentado en un combate hace dos meses, en lo que fue la primera final entre hermanos de la historia de la esgrima en la Panamericana en Toronto 2015, uno de las competencias clasificatorias para Tokio 2020, en la que Rubén también superó a Jesús.

Pero en esa ocasión contó que hizo unos pequeños ajustes, que lo ayudaron a llevar el control del combate, lo que se sumó a que consiguió relajarse mucho para lograr el oro, pues esta disciplina está entre los deportes olímpicos en los que el equilibrio mental es fundamental para derrotar al contrincante.

El espadista dijo sentirse tranquilo y orgulloso de que las dos mayores preseas individuales de la esgrima de los Panamericanos 2019 hayan quedado en familia.

Destacó que para ser los primeros juegos de su hermano "una medalla de plata es bastante significativa y para que se mantengan esos ánimos para seguir buscando esos puntos del equipo para Tokio".

La lesión del codo y la repetida molestia en su rodilla obligaron a Rubén a quedar fuera de la final por equipos en los Panamericanos.

"La rodilla de verdad que me sigue molestando, estamos haciendo lo últimos ajustes aquí a ver si se hace alguna intervención quirúrgica o no, pero viene aquí a Lima sin entrenar tres semanas, después del campeonato mundial no pude seguir por la lesión en el codo y la rodilla, pero se vino a hacer el trabajo", apuntó.

Limardo dijo que aunque Venezuela no logró traerse el oro por equipo de Lima, sino el bronce, lo importante de esa competencia fue que la organización demostró que no lo necesitan para lograr un triunfo, y ahora les queda seguir el entrenamiento en Polonia, con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.