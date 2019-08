El vicepresidente de Paraguay prevé declarar ante fiscalía por acuerdo sobre Itaipú

"En el marco de la causa penal abierta, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, deberá brindar declaración mañana lunes [el 12 de agosto] ante los agentes fiscales Marcelo Pecci, Susy Riquelme y Liliana Alcaraz", informó el domingo la fiscalía en un comunicado difundido en redes sociales.

El 30 de julio pasado, el abogado Tadeo Ávalos presentó al Ministerio Público junto a un grupo de ciudadanos una denuncia por lesión de confianza y traición a la patria por el acta de Itaipú.

La denuncia fue contra el ex canciller, Luis Alberto Castiglioni, Alcides Jiménez ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad, el ex embajador paraguayo ante Brasil, Hugo Saguier Caballero, y el ex director paraguayo de Itaipú (hidroeléctrica), José Alderete, por el acuerdo entre Paraguay y Brasil por energía de la central hidroeléctrica bilateral.

El 9 de este mes los denunciantes ampliaron la denuncia para incluir los posibles delitos de tráfico de influencia y estafa.

El 24 de mayo se firmó un acuerdo entre Brasil y Paraguay, pero que se mantuvo en secreto hasta fines de julio pasado, con nuevos términos para la contratación de potencia de Itaipú y con nuevas tarifas.

El convenio estipulaba una entrega mayor de electricidad a Brasil lo que, según los críticos, se traducía en mayores costos para Paraguay.

La divulgación del acuerdo generó una crisis que derivó en la renuncia del presidente y del gerente técnico de la Administración Nacional de Electricidad de Paraguay, Pedro Ferreira, y Fabián Cáceres, respectivamente.

El 29 de julio pasado, Abdo Benítez aceptó la renuncia del canciller Luis Alberto Castiglioni, y del resto del equipo que negoció con Brasil el acuerdo.

El mandatario aceptó, además, la renuncia del embajador en Brasilia, Hugo Saguier Caballero, del director paraguayo de Itaipú Binacional, José Alderete, y del titular de la Administración Nacional de Electricidad, Alcides Jiménez.

El 11 de agosto declaró como testigo el presidente de Paraguay, quien ofreció entregar su celular como parte de la investigación, informó el Ministerio Público en un comunicado.

A principios de este mes el periódico local ABC Color publicó capturas de pantalla de los chats de WhatsApp entre Abdo Benítez y Ferreira

En la conversación que muestra el periódico local, el presidente pide a Ferreira que apure la negociación ante la negativa de este.

La fiscal Liliana Alcaraz, que integra el equipo que investiga el caso, afirmó que "como Ministerio Público vamos a buscar la verdad con respecto a los hechos, no podemos hablar de sospecha, si es que no tenemos claro realmente lo que pasó y, esa es la labor que está desarrollando el Ministerio Público", según un comunicado difundido el domingo por la fiscalía.

Por su parte, el fiscal Marcelo Pecci confirmó que la declaración de Abdo Benítez fue de forma testifical y que la entrevista fue a fin de obtener información.

"Primero tenemos que esclarecer qué fue lo que pasó para, en un segundo momento, si cabe, hacer el análisis de punibilidad", indicó Pecci.

El 1 de agosto pasado, Brasil y Paraguay anularon el polémico convenio sobre el usufructo de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú firmado en mayo.

A raíz de la cancelación del acta y la remoción de quienes la firmaron, el presidente de la Cámara de Diputados en Paraguay, Pedro Alliana, dijo el 1 de agosto que el movimiento Honor Colorado, integrante del gobernante Partido Colorado (derecha), retiró su apoyo a un eventual juicio político contra el presidente Abdo Benítez.

Marchas por juicio político

El 10 de agosto en Asunción ciudadanos autoconvocados realizaron un festival artístico para pedir el juicio político del presidente y su vicepresidente por el acuerdo de Itaipú.

Entre los organizadores de esa actividad estuvieron integrantes del grupo denominado Comisión Escrache Ciudadano.

Por su parte, el Consejo Nacional de Presidentes de Seccionales del Partido Colorado anunció este lunes que este martes marcharán en contra del juicio político.

"Tenemos previsto una marcha pacífica mañana [el 13 de agosto] frente al Congreso Nacional", dijo a la emisora local 1.000 AM, el presidente del Consejo Nacional de Presidentes de Seccionales, Edgar López.

Agrego que estarán "en vigilia hasta que se trate y archive el juicio político, una cantidad importante vamos a sitiar la ciudad de Asunción".

La movilización comenzará a las 6:00 hora local (9.00 GMT) y el acto central será a las 9.00 hora local (12.00 GMT).