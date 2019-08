Argentina vota: comienzan las primarias para definir los candidatos

Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) descartarán a las fórmulas que no superen el 1,5% del padrón y servirá de encuesta de cara a las elecciones del 27 de octubre.

En unas elecciones marcadas por la polarización entre la continuidad con el Gobierno y el regreso al poder del peronismo kirchnerista, 34 millones de personas tendrán la oportunidad de sentar el tono de lo que seguirá hasta la votación definitiva del 27 de octubre.

Llegó el día, la primera parada en la carrera por la presidencia en Argentina. En un clima político con candidatos conen las encuestas y en un marco de crisis económica como principal condicionante, la ciudadanía define hoy qué fórmulas continuarán en campaña y, principalmente, cuál es el porcentaje de diferencia entre los dos modelos en pugna.

La coalición oficial Juntos por el cambio busca la reelección del presidente Mauricio Macri, quien eligió en un giro inesperado al peronista Miguel Ángel Pichetto como su compañero. La principal fuerza de la oposición, el Frente de todos, está encabezada por Alberto Fernández, elegido por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) para liderar la fórmula en la que ella va como candidata a vice.

"Es muy importante lo que pase en esta elección, va a definir los próximos 30 años de la historia del país. Los mercados esperan que sigamos en el mismo camino", dijo Macri luego de votar en una escuela en el barrio de Palermo.

"No tengo dudas de que la gente nos va a acompañar", dijo Alberto Fernández después de votar en la Universidad Católica en el barrio de Puerto Madero y manifestó sospechas respecto de la incorporación de la Smartmatic, compañía encargada este año del recuento provisorio: "Hay mucha preocupación porque la empresa encargada tiene unos antecedentes horribles".

© Sputnik / Francisco Lucotti Las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Argentina

“Espero que la gente vote con el corazón, de acuerdo estrictamente a lo que desea sin ningún otro tipo de cálculos. El país tendrá un radiografía de lo que siente la población realmente”, dijo por su parte el candidato de Consenso Federal, Roberto Lavagna, quien se postula como la principal alternativa a "la grita", con un discurso moderado y un frente conformado principalmente por referentes del peronismo no kirchnerista.

En una mañana fresca y soleada de invierno, las mesas abrieron a las 8 de la mañana en escuelas e instituciones educativas de todo el país. En total se presentan 10 fórmulas para presidente y vice, que deberán superar el 1,5% del patrón para continuar en la carrera de cara a las elecciones generales del 27 de octubre.

Además de presidente y vice, se renuevan escaños de senadores y diputados nacionales y, en algunas provincias y la ciudad de Buenos Aires, también los representantes de los poderes ejecutivo y legislativo.

© Sputnik / Francisco Lucotti Las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Argentina

"Hoy es un día en el que no se define nada, no creo que haya grandes sorpresas, pero sí va a ser clave para lo que venga de acá para adelante. Más allá de que hay muchas cosas en juego y que los argentinos nos tomamos todo como con mucha pasión, siento que va a ser un día tranquilo y donde la gente va a votar con libertad, que es lo más importante", dijo a Sputnik María, una de las primeras en acercarse a votar, no bien abrieron las mesas.