Venezolanos marchan en contra del bloqueo impuesto por Donald Trump

"De verdad que está fuerte la guerra que nos está haciendo esta gente, el pueblo y la milicia (cuerpo integrado por civiles y exmilitares), estamos apoyando a nuestro presidente (Maduro). Trump que nos deje en paz, que ya basta, hasta cuándo", dijo a Sputnik María Morillo, integrante de la Milicia Bolivariana.

Bajo la consigna 'No more Trump' (no más Trump) los ciudadanos se movilizaron desde la avenida Sucre (oeste) hasta el Calvario, en el centro de la capital.

Humberto Leal, residente del estado La Guaira (norte), dijo que acudió para apoyar a Maduro y pedirle a Trump que no se meta con Venezuela.

"Estoy aquí apoyando a nuestro camarada Nicolás Maduro y a la revolución, y a decirle a Trump no más Trump, aquí están todos los movimientos sociales", indicó.

​Germán Carmeño, de 43 años, integrante de la Milicia Bolivariana, aseguró que están dispuestos a defender a su país de las agresiones de EEUU.

"Aquí estamos defendiendo nuestra patria, te equivocaste (Trump), te estás metiendo con alguien que no debiste meterte, aquí nació el libertador de América Simón Bolívar, una guerra en Latinoamérica significaría acabar con la raza latinoamericana, no viene la guerra porque aquí estamos todos y vamos a defender a nuestra patria y por ella damos la vida", señaló a Sputnik.

Las movilizaciones en contra de las sanciones de EEUU se realizaron en varios estados del país caribeño.

El sábado 10 de agosto el Gobierno venezolano inició la recolección de firmas en todas las plazas Bolívar, hasta el próximo 10 de septiembre, las cuales serán entregadas con un documento en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en repudio al bloqueo estadounidense.

Maduro, por su parte, agradeció el apoyo mundial que recibió Venezuela tras las sanciones impuestas por Trump.

"Basta de bloqueo criminal imperialista, hemos sido acompañados por hombres y mujeres en el mundo entero, que han inundado las redes sociales con mensajes (…), agradecemos al mundo entero su solidaridad ", acotó.

#EnVivo 📹 | Gran Jornada Mundial de Protesta contra el gobierno de los EE.UU. y las agresiones criminales contra Venezuela. #NoMoreTrump #NoMásTrumphttps://t.co/ac6QAuidSO — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 10, 2019

​El 5 de agosto, Trump firmó una orden ejecutiva en la cual congela todos los bienes de Venezuela en el territorio estadounidense y restringe el uso del sistema financiero de su país para cualquier empresa nacional o extranjera que realice negocios con Venezuela.

El decreto emitido por el mandatario norteamericano, se aplica "al Estado y al Gobierno de Venezuela, a cualquier subdivisión política, agencia o su estructura, entre ellos el Banco Central de Venezuela (BCV) y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)".