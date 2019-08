Maduro: Venezuela está preparada para vencer el bloqueo de EEUU

"Le digo al mundo que nos escucha, Venezuela está preparada para resistir y vencer el bloqueo racista del (presidente norteamericano), Donald Trump (…), estamos preparado para la victoria", expresó Maduro durante una marcha en Caracas en contra de las agresiones de EEUU.

#EnVivo 📹 | Gran Jornada Mundial de Protesta contra el gobierno de los EE.UU. y las agresiones criminales contra Venezuela. #NoMoreTrump #NoMásTrumphttps://t.co/ac6QAuidSO — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 10, 2019

Este 10 de agosto, inició una campaña denominada 'No more Trump' (No más Trump), con la cual el Gobierno de Maduro espera recolectar 13 millones de firmas, que consignará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en rechazo a las sanciones de EEUU.

En ese sentido, el Jefe de Estado llamó a los ciudadanos de su país al "combate" para hacer frente a las agresiones del Gobierno de Trump.

"Vengo a llamar al pueblo de Venezuela a la lucha, al combate, a la carga, a la acción contra Donald Trump y su agresión imperialista (...), a levantar las banderas y decir Venezuela se respeta", sostuvo.

De igual manera, el mandatario agradeció el apoyo mundial que recibió Venezuela para condenar el bloqueo estadounidense.

"Basta de bloqueo criminal imperialista, hemos sido acompañados por hombres y mujeres en el mundo entero, que han inundado las redes sociales con mensajes (…), agradecemos al mundo entero su solidaridad ", acotó.

Maduro acusó al opositor Juan Guaidó, autoproclamado "presidente encargado", de ser el responsable de pedir las sanciones que sufre esa nación sudamericana.

"Gusano despreciable de Juan Guaidó, que actúa contra su patria, hay que decirlo toda esta agresión económica contra las finanzas, el comercio, ha sido solicitada por este bandido y gusano traidor a la patria Juan Guaidó, y así lo denuncio ante el mundo", indicó.

Durante su alocución, el presidente también llamó a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a incrementar la producción de petróleo a dos millones de barriles diarios antes de que finalice el 2019 para hacer frente a las sanciones.

Trump firmó el 5 de agosto una orden ejecutiva en la cual congela todos los bienes de Venezuela en el territorio estadounidense y restringe el uso del sistema financiero de su país para cualquier empresa nacional o extranjera que realice negocios con Venezuela.

Diálogos con la oposición

Maduro reiteró que decidió suspender la semana pasada la asistencia de la delegación de su Gobierno a la mesa de diálogos con la oposición en Barbados, luego que EEUU impusiera el bloqueo al país caribeño.

"Ellos (opositores) se comprometieron a ir a Washington para a exigir que Trump levantara todas las sanciones contra Venezuela, y en la tarde del jueves le llegó la noticia que no eran bienvenidos en Washington, que no fueran, los dejaron con los boletos comprados (…) y luego las respuestas se las dio el imperialismo dando la orden más criminal que se haya tomado contra Venezuela", señaló.

El mandatario dijo que su Gobierno está acostumbrado a respetar el diálogo y a cumplir con los acuerdos, pero dijo que por ahora se mantienen en protesta nacional en defensa de la nación, tras el bloqueo de EEUU.

Los diálogos entre el Gobierno venezolano y la oposición iniciaron en mayo pasado con la mediación de Noruega, para buscar una salida a la crisis política que enfrenta esa nación sudamericana.

Dos de los encuentros se llevaron a cabo en Oslo y los últimos tres tuvieron lugar en Barbados.

El 18 de julio, la Cancillería de Noruega había emitido un comunicado en el que aseguraba que los diálogos continuarían y pidió a las partes máxima precaución en las declaraciones que emitieran.

Los contactos celebrados en Noruega suponen el primer acercamiento entre representantes del Gobierno y la oposición desde la más reciente crisis política, que se desató en enero tras la juramentación de Maduro para el período 2019-2025.