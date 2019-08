Autoridades mexicanas detienen a 14 sospechosos de masacre de 19 personas en Uruapan

"Me informaron de la Secretaría de Marina que se detuvo a 14 integrantes de una banda, que no se sabe si están vinculados a estos hechos, pero se está actuando, me llamó la atención y es doloroso que en esta banda haya dos menores de 16 años", dijo el mandatario.

Las autoridades judiciales reportaron la mañana del 8 de agosto el hallazgo de 19 cadáveres, algunos de ellos fragmentados y otros colgados de dos puentes en esa ciudad de más de 300.000 habitantes dedicada a la plantación de aguacates de exportación, localizada a 400 kilómetros de la capital del país y unos 100 kilómetros de Morelia, capital de Michoacán.

"Lamento mucho estos hechos de violencia tremendos en que pierden la vidas de seres humanos, además por la por la forma en que se realizan estos crímenes", afirmó el jefe del Poder Ejecutivo.

Según las primeras pesquisas, la masacre es parte de una guerra del crimen organizado, un ataque del Cartel Jalisco Nuava Generación contra la banda local autodenominada 'Los Viagras'.

Lopez Obrador ofreció ese informe después de encabezar una reunión del gabinete federal de Seguridad en la ciudad de Durango, capital del estado norteño del mismo nombre, para analizar las estrategias de seguridad en esa zona del país.

Esas estrategias estarían basadas en "quitarle los jóvenes a la delincuencia, con programas sociales, que tengan alternativas de estudiar, trabajar y ser felices con sus familias", indicó el presidente.

Las autoridades federales van a reforzar la vigilancia con agentes de la Guardia Nacional porque "antes no había protección", agregó.

Después de la masacre fueron desplegados 380 agentes municipales, 150 policías estatales de Michoacán y una fuerza de 100 efectivos de apoyo de la Guardia Nacional, integrada en su mayoría por militares y marinos.

"La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, y puede llevarnos tiempo, pero es la mejor estrategia, la otra (punitiva) está demostrado que fracasó, precisamente fue allí donde se desató la guerra contra el narcotráfico y se le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero", expresó López Obrador.

En 2007, el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) se enfundó en un traje militar verde olivo y decretó en Michoacán la "guerra contra el narcotráfico", encabezada por las fuerzas armadas, confrontación que ha dejado más de 250.000 muertos en 12 años.

La estrategia de la actual administración consiste en "combatir las causas que originan la violencia, combatiendo la pobreza, creando empleos, atendiendo a los jóvenes y garantizar el bienestar", enfatizó.

Cifras oficiales del primer semestre de 2019 reportan 15.051 homicidios dolosos, que lo perfilan como el más violento desde comenzaron los registros en 1997.