Gobernadora de Puerto Rico afirma que asumirá el desafío de conducir al país

"No voy a renunciar a los retos; no tengo miedo. No es la primera vez que me he enfrentado a situaciones difíciles y complejas tanto en lo personal como en lo profesional", aseguró Vásquez en entrevista con el diario Primera Hora.

La exsecretaria de Justicia advirtió que no cederá a las presiones de líderes políticos y que permanecerá en el cargo hasta 2020, a pesar de versiones de que renunciaría en favor de la comisionada residente en Washington, Jennifer González.

Vázquez reconoció que uno de sus principales detractores -el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz- aboga por que González asuma como gobernadora, pero afirmó que aceptó el cargo "sin ataduras políticas" y en respuesta a las necesidades del pueblo.

"Voy a respetar sus decisiones (de Rivera Schatz) y le daré entera deferencia como líder de la rama legislativa, pero espero la misma deferencia para mí como gobernadora… El pueblo rechazó los estilos del pasado de las imposiciones, de las agresividades", señaló Vázquez a Primera Hora.

Aseguró que entre sus prioridades está nombrar a los titulares de las secretarías de Estado, Justicia y la Gobernación, para las cuales ya evalúa a varios candidatos.

Vázquez asumió el miércoles como gobernadora de Puerto Rico, luego de que el Tribunal Supremo de ese país declarara inconstitucional la juramentación del secretario de Estado, Pedro Pierluisi.

Pierluisi iba a asumir la gobernación tras las renuncias del gobernador Ricardo Rosselló y de su secretario de Estado, Luis Rivera Marín, cuestionados por la filtración de un chat privado con elementos para justificar un juicio político contra el gobernante.

Rosselló anunció su dimisión 18 meses antes de terminar su mandato, tras las intensas protestas populares desatadas con la revelación del chat cargado de mensajes homofóbicos, misóginos, burlas hacia los afectados por el devastador huracán María y con indicios de corrupción.

Puerto Rico, estado libre asociado de Estados Unidos, atraviesa una gravísima crisis económica y de endeudamiento, que se profundizó por los estragos causados en 2017 por el huracán, de los cuales el país aún no se recupera.