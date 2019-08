El presidente de Paraguay ofrece lugar en su Gobierno a facción rival de su Partido Colorado

"Conversamos con el vicepresidente de la República y ellos quieren avanzar más adelante en un cogobierno (...) es una idea que a mucha gente le gusta. La salud de la República depende mucho de cómo está el Partido Colorado. (...) Por la necesidad de pacificar los ánimos, eventualmente se podría avanzar hacia un Gobierno con integrantes de Honor Colorado. (...) Eso no significa ningún condicionamiento de parte nuestra", dijo al diario ABC Color el diputado Derlis Maidana, integrante del movimiento de Cartes.

Honor Colorado es una de las corrientes de la gobernante Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), enfrentada a Colorado Añetete, la facción que lidera el presidente Abdo Benítez.

La oposición paraguaya presentó denuncias para iniciar un juicio político al presidente y al vicepresidente por su responsabilidad en un acuerdo energético firmado con Brasil el 24 de mayo y que se mantuvo en secreto hasta fines del mes pasado.

El pacto estipulaba nuevos términos para la contratación de potencia de la central hidroeléctrica binacional de Itaipú y establecía nuevas disposiciones para Paraguay que, según los críticos, implicarían aumentos en las tarifas para este país, entre otros perjuicios.

Honor Colorado se mostró al principio proclive al juicio político, pero desechó la idea luego de que los dos gobiernos anularon el polémico acuerdo tras una ola de renuncias de los funcionarios paraguayos involucrados.

Maidana confirmó que se realizaron varios ofrecimientos de cargos a legisladores de Honor Colorado durante esta semana y aseguró que su bancada no realizó ningún "apriete" y que el ofrecimiento provino del Poder Ejecutivo.

Una de esas ofertas fue la titularidad del Ministerio de Hacienda para el economista y exministro Santiago Peña

"Hubo ofrecimientos del Gobierno a senadores individuales para ocupar ministerios y altos cargos. Sin embargo, el movimiento prefiere decir no hasta que Ministerio Público (fiscalía) pueda demostrar si hubo o no dolo en la actuación del presidente y vicepresidente (...) nosotros no estamos haciendo ningún condicionamiento", agregó.

Abdo Benítez ordenó la semana pasada una investigación para esclarecer el proceso de firma del acuerdo, y sus voceros afirmaron que el mandatario estaba a disposición de la justicia.

El mandatario aceptó en julio la renuncia del canciller Luis Alberto Castiglioni y del resto del equipo que negoció con Brasil el acuerdo de suministro de energía de Itaipú: el embajador en Brasilia, Hugo Saguier Caballero, el director paraguayo de Itaipú Binacional, José Alderete, y el titular de la Administración Nacional de Electricidad, Alcides Jiménez.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, respaldó a Abdo Benítez y dijo que su país estaba dispuesto a "hacer justicia" en Itaipú.