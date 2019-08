Autoridades venezolanas incautan más 300 kilos de drogas procedentes de Colombia

"Jefe de la ONA, Alberto Matheus: Hemos incautado 609 panelas de marihuana con un peso de 304 Kg y 30 panelas de cocaína con un peso de 30 Kg, la operación se realizó por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en el municipio Antolín del Campo, Playa La Propia, Nueva Esparta, más 1 detenido", dice el comunicado.

​El organismo detalló que el ciudadano detenido por este caso se encontraba indocumentado y que además fungía como el custodio de la sustancia ilícita.