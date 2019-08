La oposición paraguaya presentará juicio político contra el presidente

MONTEVIDEO (Sputnik) — La oposición de Paraguay presentará este 6 de agosto acusaciones para un juicio político contra el vicepresidente Hugo Velázquez y el mandatario Mario Abdo Benítez a pesar de no tener votos suficientes, informó la prensa local.

La presentación del texto sería a las 11:00 hora local (15:00 GTM), dijo al diario ABC el diputado por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Jorge Ávalos Mariño.

La oposición paraguaya pretendía presentar una solicitud de juicio político contra Abdo Benítez y contra Velázquez por su responsabilidad en un acuerdo energético firmado con Brasil el 24 de mayo y que se mantuvo en secreto hasta la semana pasada.

El pacto estipulaba nuevos términos para la contratación de potencia de la central hidroeléctrica binacional de Itaipú y establecía nuevas disposiciones para Paraguay que, según los críticos, implicarían aumentos en las tarifas para este país, entre otros perjuicios.

Los dos países anularon el 1 de agosto el polémico acuerdo tras una ola de renuncias de los funcionarios paraguayos involucrados.

En consecuencia, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, que lidera el movimiento Honor Colorado, anunció que retiraba el apoyo al juicio político.

Honor Colorado, liderado por el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), es una de las corrientes de la gobernante Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado).

Por su parte, los legisladores del Partido Democrático Progresista (centro) y del izquierdista Frente Guasú, del expresidente Fernando Lugo (2008-2012) también apoyarán la iniciativa del juicio política.

Sin embargo, el Partido Patria Querida (centro derecha) consideró que sólo hay que enjuiciar al vicepresidente por su implicancia en el acuerdo secreto.

Alliana dijo este 5 de agosto que unificarán las bancadas del Partido Colorado en el Congreso para evitar el juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez.

"No ha ocurrido ningún daño y no amerita continuar con el juicio político, pero si algunos partidos están apurados y quieren ir por el lado mediático entonces que presenten ellos. No les quiero asegurar, pero van a tener el rechazo del proyecto", expresó en forma tajante.

La oposición sospecha de las negociaciones en el Partido Colorado que puedan tener un nuevo pacto político, ya que el movimiento Honor Colorado hace una semana impulsaba el juicio político al mandatario, informó Última Hora.

El presidente Abdo Benítez ordenó el 31 de julio una investigación para esclarecer el proceso de firma del acuerdo, y sus voceros afirmaron que el mandatario estaba a disposición de la justicia.

El 5 de agosto, el mandatario aceptó la renuncia del canciller Luis Alberto Castiglioni y del resto del equipo que negoció con Brasil el acuerdo de suministro de energía de Itaipú: el embajador en Brasilia, Hugo Saguier Caballero, el director paraguayo de Itaipú Binacional, José Alderete, y el titular de la Administración Nacional de Electricidad, Alcides Jiménez.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, respaldó a Abdo Benítez y dijo que su país estaba dispuesto a "hacer justicia" en Itaipú.

Por su parte, la oposición anunció movilizaciones a partir del 9 de agosto.