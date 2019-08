López Obrador desea una relación de "respeto" con EEUU tras el ataque en El Paso

"Queremos mantener siempre relaciones de amistad, respeto y cooperación para el desarrollo, nos unen muchos lazos culturales, una convivencia de siglos, no podemos apostar a ser vecinos distantes, sino procurar una buena vecindad", expresó el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

López Obrador reiteró su "pesar y tristeza" por los "asesinatos de mexicanos y también de estadounidenses", en el ataque del fin de semana en El Paso, ciudad fronteriza con la mexicana Ciudad Juárez.

"Perdieron la vida, de acuerdo con la última información siete mexicanos y están graves algunos heridos, siete también", cuyas familia son atendidas por la cancillería y los consulados mexicanos, detalló.

El jefe de Estado reiteró la postura del Gobierno de México que ya hizo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, "quien se va a trasladar a Ciudad Juárez para atender personalmente este lamentable suceso", anunció el mandatario.

Ebrard dijo el 4 de agosto que México califica el tiroteo en El Paso como "un acto de terrorismo en contra de la comunidad mexico-norteamericana y de nacionales de México en EEUU".

POR EL CONTROL DE LA VENTA DE ARMAS

El jefe del Ejecutivo mexicano se pronunció a favor del control de la venta "indiscriminada" de armas en EEUU, aunque acotó que respeta las decisiones que tome Washington.

"Somos respetuosos de lo que decidan otra países, pero estos lamentables hechos deben de llevar a la reflexión, al análisis y a la decisión de controlar la venta indiscriminada de armas", que se presenta en el país vecino, prosiguió.

López Obrador dijo que las autoridades mexicanas están combatiendo el tráfico de armas, "haciendo un esfuerzo especial por el daño que causan las armas" en este país.

"Lo digo con todo respeto, no es nuestro ánimo entrometernos en la vida interna de ningún país, pero sí debe de replantearse este asunto que afecta mucho a los estadounidenses y también nos afecta a nosotros", precisó el jefe de Estado.

También descartó cualquier acuerdo con EEUU que autorice el tráfico de armas.

"No se permite ningún acuerdo como era antes con el Gobierno de EEUU, para la introducción de armas a nuestro país, hubo en otros gobiernos hasta un acuerdo confidencial, para introducir armas a México, eso no se ha permitido" durante la actual administración.

La postura mexicana es "que haya control en la venta de armas, que no se puedan adquirir las armas en cualquier centro comercial como sucede".

De acuerdo con la legislación vigente mexicana, "existe más control que otros países en portación de armas que requieren permisos", que son de uso exclusivo del Ejército, detalló.

El Gobierno de México hará le que le corresponde "siendo siempre respetuosos al derecho ajeno, no intervenir en asuntos ajenos", para mantener su soberanía e independencia, puntualizó.

Sin embargo reafirmó que el Gobierno de México enviará la notas diplomáticas que correspondan, como adelantó el domingo el canciller Ebrad.

Al mismo tiempo, si es procedente legalmente, "se va a presentar una denuncia contra quien cometió esos actos y se va a hacer la acusación sobre prácticas terroristas, al Gobierno de EEUU, para que actúe de conformidad de su legislación".

En cuanto al fenómeno migratorio rechazó el uso de las fuerza y las medidas coercitivas para enfrentar ese problema, "sino buscar el diálogo, la conciliación y promover la fraternidad universal más allá de las fronteras", con la cooperación para el desarrollo.

"La gente no emigra por gusto, si mejoran las condiciones de vida en Centroamérica, vamos a resolver el fenómeno migratorio", reiteró el presidente.

Dijo que esa postura la ha expresado en una carta y en una conversación telefónica con el presidente de EEUU, Donald Trump

En esas ocasiones ha manifestado que "la paz es producto de la justicia y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia y el mal con el mal, que se tiene que hacer el bien, con amor al prójimo".

López Obrador rechazó referirse directamente a Trump y sobre las expresiones en contra de los migrantes que el mandatario estadounidense ha manifestado.

"No quiero personalizar, no voy a mandar ningún mensaje con dedicatoria porque no quiero que se vaya a malinterpretar", acotó López Obrador.

Reafirmó además su rechazó que el tema sea utilizado con propósitos electorales en el país vecino.

"Hay elecciones en EEUU y no queremos meternos, no es un asunto maniqueo de buenos y malos, en los dos partidos principales de EEUU ha habido poca atención al control de las armas", puntualizó.

Tras el tiroteo la policía detuvo a un presunto atacante, identificado por la prensa como Patrick Crusius, de 21 años.

Richard Wiles, el agresor, originario de Dallas, recorrió unos 1.000 kilómetros para llegar a El Paso con el fin de "asesinar a los hispanos".