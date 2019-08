¿Bañarse en una tonelada de hielo? ¡El 'Iceman' colombiano que consigue que abras tu mente!

Macías lo tilda de revolución mundial y explica cómo puede cambiar la vida de un ser humano.

¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas la palabra "meditación"? Seguro que algo sobre paz, tranquilidad o incluso zen... Todo el mundo sabe que la meditación ayuda a liberar la mente, mejora la concentración, calma, enseña a vivir conscientemente, y da otros beneficios tanto para la mente como para el cuerpo. Por mucho escepticismo que exista, la ciencia hace mucho tiempo que probó que la meditación diaria tiene un gran impacto sobre la vida de un ser humano. Pero, ¿has escuchado alguna vez algo sobre la meditación en el hielo? ¿Imaginabas que existiese algo parecido en América Latina? ¿Cómo funciona y para qué?

El 'Iceman' colombiano

Juan Manuel Macías es un instructor certificado por el mismísimo Wim Hof. El holandés, conocido como el hombre del hielo, tiene 23 récords Guinness gracias a su particular relación con el frío. Por ejemplo, corrió un medio maratón por el Círculo Polar Ártico descalzo, nadó 66 metros debajo del hielo, subió al Kilimanjaro y al Everest sin respiración asistida y vestido con pantalones cortos.

Hof ha desarrollado su propio sistema. El método de Wim Hof trata de adaptar el cuerpo humano a temperaturas extremas con ayuda del control de la respiración. Y está cobrando mucha popularidad y fuerza.

Macías decidió un día cambiar el rumbo de su vida y seguir su ejemplo.

© Foto : Juan Manuel Macías Juan Manuel Macías y Wim Hof

"Comencé la meditación después de una depresión clínica que casi me llevó al suicidio. Y esto me empezó bastante a tocar el corazón, a estar todo el tiempo buscando una salida de la depresión de manera natural, porque no quería tomar los antidepresivos que te prescribe normalmente la medicina tradicional".

Por las cosas que Macías experimentó durante un período difícil de su vida, un día decidió cursar estudios en Europa y por casualidad acabó en la Universidad Erasmo de Rotterdam, en Holanda, el país de donde es oriundo Wim Hoff.

"Fue entonces cuando mi hermano me dijo: Juan, a ti que te gusta tanto la meditación... ¿Por qué no te buscas a este loco que está cambiando el mundo, que está cambiando la ciencia proponiendo un método de meditación diferente?".

Así empezó su camino y el entrenamiento con Wim Hof.

© Foto : Juan Manuel Macías Juan Manuel Macías con el 'Iceman' Wim Hof

"Los veranos normalmente los pasábamos en España, cerca de Francia. Y en Polonia —cerca de la frontera con la República Checa—. En Polonia en invierno hay temperaturas que a él le encantan, que exponen a la gente a -20ºC en pantaloneta sin camiseta, y a caminar tres horas en una montaña... todo con el propósito de acallar la mente. Esto es lo que permite el frío realmente. Te mantiene en el presente", cuenta Juan.

Antes de convertirse en instructor certificado por Wim Hof, probó el método directamente en carne propia para saber de qué se trataba.

"Me fui en esa expedición en el verano del 2017. Conocí a Wim y, el primer día, nos metieron en la piscina. Durante la ronda de respiración nos prepararon el cuerpo y dijeron: 'Listo, chicos, a la piscina'. Yo le dije al instructor: 'Oye, yo nunca he hecho esto, que me parece muy loco. Me está metiendo en una piscina sin experiencia'. El instructor y Wim me decían: 'Confía, solo confía porque el cuerpo sabe lo que tiene que hacer'".

Juan explica que, "una vez en el hielo, la mente comienza a trabajar de la mano con el cuerpo y empieza a recuperar la memoria genética que tienen todos los seres humanos; el cuerpo empieza a adaptarse rápidamente".

"Probando el método me empecé a enamorar del tema y cambié mi rumbo profesional —reconoce—. No quería hacer más economía. Quería volverme instructor y llevar el mensaje a Colombia, porque siento que enseñándoles a los seres humanos estar en paz consigo mismos, empezamos a construir un tejido social diferente. Y más en Colombia, que se ha visto azotado por tanto conflicto. Es algo nuevo, es algo que está cogiendo fuerza y la gente está muy contenta".

Juan cuenta que el camino para ser instructor tampoco era fácil, pero mereció la pena.

"Primero tomé el curso, que dura 10 semanas, y donde te enseñan las técnicas de meditación y un poco la teoría: qué pasa en tu cuerpo, cómo cambia la química, qué pasa cuando entras al hielo, qué hormonas se disparan. Y esas 10 semanas te preparan para el nivel básico. Después tienes que hacer el máster, el nivel avanzado, también con Wim. Normalmente Wim también está en el proceso de formación de instructores".

Luego siguió el nivel avanzado con teoría, donde le enseñaron el proceso de coaching, es decir, cómo llevar el mensaje de forma segura. La seguridad, dice, es lo esencial para el instructor que acompaña a la gente en la inmersión en el hielo. Cuenta que la tercera etapa la pasó en Polonia e hizo una prueba de conocimiento escrita. Pero también hubo un examen final, que consistió en una prueba física:

"Todos los días salíamos a la nieve descalzos, sin camisetas o en pantaloneta, en shorts, y tienes que caminar por la nieve con temperaturas extremas. La prueba final es huir a una montaña que normalmente está a temperaturas de -5ºC, con factor viento hasta -20ºC, y son más o menos tres horas caminando por esta montaña en Polonia. Esa es la prueba final".

© Foto : Juan Manuel Macías Juan Manuel Macías medita en la nieve

"Realmente te hacen un proceso de acompañamiento y ellos ven si tú estás listo para llevar el mensaje. Si ven que no estás listo, no te dan la certificación".

Centro 'Alma Mente' en Bogotá

"Volví a Colombia hace ocho meses, después de certificarme con Wim. Decidí crear ese centro de formación, Alma Mente, junto con mi hermano. Yo llevo más el tema de la meditación, la parte espiritual. Y mi hermano está enfocado mucho en el apartado de la mente y lo físico".

Juan dice que la meditación en el hielo ayuda a la gente en la vida cotidiana.

© Foto : Juan Manuel Macías Centro "Alma Mente" en Bogotá

"¿Cómo salir a la vida y aplicar en ella el método para ganar la batalla que te ofrece el sistema? Es decir, si quieres cambiar de trabajo, qué plan de acciones tienes que tomar, si tienes miedo, enseñamos qué herramientas te pueden ayudar para romper esos límites y superar el miedo".

"Está diseñado para prepararte el cuerpo y la mente, que es como un retiro, retiro que permite pensar sobre muchas cosas: temas de miedo, temas de perdón, de orgullo y otros que no lo dejan avanzar a uno", prosigue.

"Hay muchas personas que cargan pesos innecesarios en su mochila de la vida, y al caminar se sienten agotados, sin fuerzas, sin motivación", reconoce.

"Nosotros les devolvemos esas ganas de vivir, de todas las experiencias. El hielo es el encuentro contigo mismo, es aprender a volver a ese fuego interior, y eso lo que también dice Wim".

"Y así se llama su empresa, Inner Fire —Fuego Interior—. Lo que hacemos es dar la fuerza vital que da esa conexión entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Y eso permite a otras personas sentir la relación armónica entre la mente, el cuerpo y el espíritu, y el corazón".

© Foto : Juan Manuel Macías Centro "Alma Mente" en Bogotá

La intención de Macías es llevar el mensaje a otras ciudades colombianas y a otros países latinoamericanos para dar a conocer el método.

"He tenido charlas con amigos de Perú, que me quieren invitar más adelante. Estoy esperando el momento oportuno para llevar el hielo a otros países de Suramérica. Es lo que queremos. Se trata de un mensaje bien lindo, una revolución a nivel mundial", concluye.