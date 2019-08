Preocupación en Uruguay por nueva incautación de droga en Europa procedente de Montevideo

"Los ministros de Interior, Defensa y Economía deben dar explicaciones. Y lo primero que debe hacerse es destituir al Director de Aduanas", publicó este miércoles en su cuenta de Twitter el senador opositor Jorge Larrañaga, del Partido Nacional (conservador).

Las autoridades de Alemania descubrieron un alijo de 4.500 kilos de cocaína a bordo de un portacontenedores procedente de Uruguay, anunció este viernes el Servicio de Aduanas de Hamburgo (norte).

La droga, que representa la mayor cantidad de cocaína incautada en ese país europeo, llegó a Hamburgo en un contenedor que supuestamente transportaba soja con destino final a la ciudad belga de Amberes (norte).

La sustancia estaba distribuida en 211 bolsos deportivos y se estima su valor en 1.200 millones de dólares.