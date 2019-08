Casa del Migrante denuncia ejecución de salvadoreño durante una redada en México

"Una decena de centroamericanos con niños y adolescentes salieron de la Casa del Migrante la noche del miércoles pasado (31 de julio), a esperar el tren que va hacia la frontera con EEUU, en una estación a un kilómetro y medio del refugio, donde encontraron a más migrantes, cuando alrededor de la 8.00 de la noche llegó un operativo conjunto antimigrantes", relató el responsable de la institución, creada hace 16 años.

La redada la comenzaron agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Policía Federal, según los testimonios.

"En el momento del operativo de detención todos los migrantes comenzaron a correr; y a los pocos segundos, mientras huían, vieron llegar otras camionetas negras de hombres armados, con pasamontañas, cascos y rodilleras, que comenzaron a dispararles", prosigue el relato basado en testimonios de cuatro sobrevivientes, que escaparon y regresaron a protegerse en la Casa del Migrante.

En la redada fue detenida una mujer que logró entregar a su bebé de dos años a otros migrantes, que lo rescataron y escondieron en una tienda.

Las primeras hipótesis apuntan a que las camionetas negras pertenecen al Grupo de Operaciones Especiales de la Fiscalía de Coahuila.

Esa unidad habría realizado el ataque a balazos en el marco del operativo, estima el responsable del refugio de migrantes, que es parte de una red que integran otros 15 albergues de la franja fronteriza del norte del país.

La cancillería envió una "tarjeta informativa" a la prensa extranjera acreditada en la cual señala que "los elementos de la Policía Federal y el personal del INM no participaron en ningún operativo relacionado con estos hechos".

La oficina del canciller Marcelo Ebrard asegura que "las investigaciones y el deslinde de responsabilidades estarán a cargo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila".

Versión de la Fiscalía y la ONU

Xicoténcatl afirma que el comunicado de la cancillería es ambiguo, porque al afirmar que agentes migratorios y federales "no detonaron armas, no quiere decir que no participaron en el operativo de detención, como relatan los sobrevivientes".

Activistas de la Casa del Migrante recogieron versiones de los vecinos de la zona cercana a la estación de ferrocarril, donde cruza el tren apodado "La Bestia", cuyos techos montan los migrantes para llegar hasta Piedras Negras, fronteriza con EEUU, a unos 400 kilómetros al norte.

Los lugareños dijeron que "los hombres de las camionetas negras eran elementos de la fiscalía de Coahuila".

La fiscalía emitió su versión, según la cual los migrantes insultaron verbalmente a los judiciales, y que un indocumentado sacó un arma de fuego, "realizó disparos y los oficiales repelieron la agresión con sus armas, por lo que el agresor cae abatido".