Aspirante opositor a la presidencia de Argentina quiere debatir con Macri

"Debatiremos, lo que espero es que esta vez no mienta; a mí me gustaría debatir con Macri. No tengo una pregunta ya pensada, porque generalmente no contesta", afirmó Fernández en una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Fe (este), publicada en redes sociales.

EN VIVO| Conferencia de prensa desde Santa Fe. https://t.co/OqX1kgunjr — Alberto Fernández (@alferdez) July 26, 2019

Fernández, precandidato del Frente de Todos (centroizquierda) sostuvo que la campaña de Macri está "guionada" y que todas "las respuestas están ausentes".

"Es un extraño caso, donde hay cuatro millones de nuevos pobres y 267.000 desocupados, de lo que nos hablan es que los chicos pueden andar de zapatillas blancas por las rutas. No entiendo nada. Pero debatiremos, me es grato debatir", agregó.

La ley 27.337 establece que el debate presidencial es obligatorio para "dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas".

Una vez que las precandidaturas presidenciales queden confirmadas en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de agosto, se celebrarán dos debates entre todos los aspirantes a presidente: el 13 de octubre en Santa Fe y el 20 de octubre en Buenos Aires, una semana antes de los comicios.

En caso de que ningún candidato logre un triunfo en primera vuelta, para lo cual se necesitan 45% de los votos o 40% y una diferencia de 10 puntos porcentuales con el segundo, se celebrará una segunda ronda el 24 de noviembre.

Un tercer y último debate, en ese caso entre los dos candidatos más votados, se llevará a cabo una semana antes, el día 17.