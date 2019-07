AMLO pone los puntos sobre las íes en la historia de la carta perdida de su "no reelección"

"Voy a certificar mi compromiso de no reelección, 'Sufragio efectivo, no reelección' y le agregaría otro compromiso para que se serenen, se tranquilicen los conservadores, no reelección y no corrupción porque eso es lo que los tiene muy nerviosos", apuntó durante el acta que se celebró en Ciudad de México.

No estoy de acuerdo con la reelección y bajo ninguna circunstancia intentaría perpetuarme en el cargo. Conferencia en vivo. https://t.co/cMUk6rlEam — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 25 июля 2019 г.

Lo inusual es queel 19 de marzo de manera no menos pública. Aquel día durante su tradicional conferencia de prensa matutina AMLO leyó la carta firmada por él en la que, tal como lo establece la ley.

En el documento el presidente mexicano explicó en cinco puntos sus motivos de no reelección. Así, destacó que es maderista y partidario de los principios del sufragio efectivo. Añadió que en su carrera política está motivado por los ideales y no por la ambición de poder. También afirmó que seis años son tiempo suficiente para "desterrar la corrupción y la impunidad y convertir a México en una república próspera, democrática, justa y fraterna".

​Aunque no se dio a conocer el carácter jurídico de la carta, todo parecía estar claro…hasta que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instó a la Presidencia de la República a entregar una copia certificada del dicho documento.

Para el asombro general el organismo respondió que no consiguió encontrar la carta, a pesar de haber realizado una "búsqueda exhaustiva", y terminó declarando inexistente la información solicitada. Al mismo tiempo, fue la propia Oficina de la Presidencia la que había difundido una versión electrónica del documento, lo que puso en duda la inexistencia del documento.

Finalmente, el Instituto Nacional de Transparencia determinó que la Oficina está obligada a entregar el documento en copia certificada tal como se solicitó. El asunto, como ya sabemos, terminó en la firma del documento ante el notario público Rafael Cuello Santos durante su rueda de prensa matutina.

Por qué es tan importante el principio de "no reelección"

El principio de "no reelección" es uno de los fundamentales para la vida política de México. Tiene sus raíces en la historia del país y se refiere al largo periodo deque dirigió México durante 35 años.

"Sufragio efectivo, no reelección" fue el lema de la campaña electoral de Francisco Ignacio Madero que se lanzó en 1910 a competir por la presidencia contra el dictador. La frase se convirtió en uno de los símbolos de la revolución maderista contra el Profiriato. Posteriormente el principio de "no reelección" fue consagrado en la Constitución.

Qué tiene que ver con la reforma de revocación de mandato

En diciembre de 2018, cuando López Obrador asumió su cargo, el mandatario prometió que el pueblo mexicano, al pasar la mitad de su gobierno de seis años, tendría la oportunidad de votar la revocación de mandato, es decir, dirá si quiere que continúe como presidente o que renuncie.

El 14 de marzo la Cámara de Diputados ratificó con 326 votos a favor, 127 en contra y cero abstenciones. Varios partidos opositores acusaron que esta medida fuera un 'ensayo' para una probable reelección. En defensa, la diputada de Morena, el partido que promovió la reforma, Tatiana Clouthier explicó que con tal paso se busca ampliar los derechos políticos de los ciudadanos y aseguró que "no estamos hablando de reelección como quiere hacer creer el PRI (Partido Revolucionario Institucional) y el PAN (Partido Acción Nacional)".

Según afirmó López Obrador, la carta que acaba de firmar es un compromiso de que no usará la revocación del mandato en 2021 para quedarse en el poder.

Los líderes de los partidos opositores exigen que la consulta ciudadana para la revocación de mandato se realice después del 1 de diciembre para que no coincida con las elecciones intermedias. Aseguran que en caso contrario el proceso de revocación de mandato podría favorecer a la votación a favor del partido Morena. López Obrador, a su vez, quiere que la consulta se haga el 6 de junio de 2021, cuando se celebran las elecciones intermedias en el país lo que podría ahorrar gastos. Si no aceptan esta fecha, propuso que se realice el 21 de marzo, en el día del natalicio de Benito Juárez.

"Si no aceptan en marzo y no aceptan en junio, que serían elecciones intermedias, pues se podría ver otra fecha, solo que lleguen al compromiso de que no se haga otro gasto adicional", manifestó.

La reforma constitucional de revocación de mandato, propuesta por el partido gobernante Morena, será votada por el Senado. Después tendría que ser aprobada por 17 congresos estatales.