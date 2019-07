¿Qué quiere Ricky Martin para Puerto Rico?

Las protestas de los puertorriqueños contra el gobernador Ricardo Rosselló tuvieron al célebre cantante en primera línea. Si bien no se ha expresado abiertamente sobre una posible independencia, su apoyo a la liberación de un militante nacionalista y un intercambio con Nicolás Maduro dan pistas sobre su perfil.

La presencia del cantante Ricky Martin en las manifestaciones en contra del gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló no pasó inadvertida. Tras la masiva movilización del lunes 22 en San Juan de Puerto Rico, internet y medios de todo el mundo se llenaron de fotografías del músico con la bandera puertorriqueña y la de la comunidad LGTB, una de las más afectadas por los insultos contenidos en los chats revelados.

Las primeras expresiones de Ricky Martin contra Rosselló llegaron el 13 de julio, a través de su cuenta de Twitter. Ese día afirmó que la actitud del gobernador "es completamente repudiable y denotan el carácter y personalidad intolerante, arrogante, prepotente, homofóbica, machista y violenta de cada uno".

Más allá de las denuncias contra el gobernador, los sucesivos mensajes del cantante fueron dejando entrever su preocupación por el futuro político de la isla. "No podemos permitir que nuestro Puerto Rico esté en manos de tales 'líderes'", manifestó.

"Este no es el Gobierno que necesitamos. Este no es el Puerto Rico que nuestros abuelos y padres construyeron y mucho menos el que queremos dejarle a nuestros hijos", añadió.

#PuertoRico nos vemos mañana en el la marcha a ls 5pm frente al Capitolio pic.twitter.com/4cZM1KF3Kn — Ricky Martin (@ricky_martin) July 17, 2019

​Si bien Ricky Martin no se ha expresado abiertamente sobre los debates sobre un eventual proceso de independencia de Puerto Rico, que continúa siendo un 'Estado asociado' a EEUU, sus mensajes de apoyo a las protestas contra Roselló incluyeron siempre palabras sobre un futuro más alentador para la isla.

“Se acabó el cinismo, la poca vergüenza. Se vienen cosas muy lindas para nuestra isla", completó.

A pesar de no residir en la isla, Ricky Martin siempre siguió de cerca la situación política de Puerto Rico. En enero de 2017, el cantante celebró la decisión del entonces presidente de EEUU Barack Obama de indultar a Óscar López Rivera, una de las figuras históricas del nacionalismo puertorriqueño que pasó 35 años en prisión acusado de 'conspiración sediciosa'.

"¡Hoy mi islita es la más feliz! Se hace justicia. Gracias @BarackObama por liberar a nuestro Óscar López", celebró el músicо.

La defensa de Puerto Rico ha sido una constante en Ricky Martin. En 2013, incluso, se vio envuelto en un cruce de mensajes con el presidente venezolano Nicolás Maduro luego de compartir un video en el que, tras una manipulación, parecía que el venezolano confundía las banderas de Puerto Rico y Cuba.

Maduro respondió que el cantante había sido inducido al error por una manipulación de las imágenes e invitó a Martin a "una tarea que le corresponde a él como puertorriqueño".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 22 Jul, 2019 a las 5:42 PDT

"Ricky Martin, como tú te sientes orgulloso de tu bandera, yo también me siento orgulloso. Pero me sentiría más orgulloso de ti, Ricky Martin, querido compatriota caribeño, si no solo tuvieras bandera sino patria libre y república independiente. ¡Qué viva la independencia de Puerto Rico! ¡Qué viva una república libre en Puerto Rico!", dijo Maduro en aquella oportunidad.

Luego de la aclaración, Martin ofreció sus disculpas a Maduro por la confusión y remarcó: "Venezuela, te amo y te distingo".

El músico puertorriqueño también ha tenido un destacado activismo por los derechos humanos en toda América. A través de su 'Fundación Ricky Martin', el cantante ha promovido acciones contra la trata de niños.

En el marco de esa actividad, se ha entrevistado con varios mandatarios progresistas de la región, como la argentina Cristina Fernández de Kirchner y el uruguayo José Mujica, en 2011.