La Policía paraguaya detiene a varios líderes sindicalistas del taxi por presunto descontrol

"Arístides Morales y otros seis dirigentes taxistas fueron aprehendidos esta mañana por disposición de la agente fiscal Carla Rojas, debido a los incidentes y atropellos que se produjeron en las inmediaciones de la sede de la Municipalidad de Asunción", dice el texto.

El Ministerio Publico agregó que los taxistas "no solo no respetaron su compromiso de no bloquear las arterias de tránsito sino que, a la vez, incitaron al descontrol de los ciudadanos que también estuvieron exigiendo sus derechos de libre tránsito y atropellaron la sede de la Municipalidad".

Ante esa situación "debió intervenir personal de antidisturbios de la Policía Nacional, generándose una serie de situaciones que terminaron con algunos heridos con balines de goma", dice el comunicado.

Los siete detenidos deberán prestar declaración ante la unidad fiscal.

Los taxistas exigen limitar la cantidad de vehículos de Uber y MUV, que sus conductores paguen un canon y tengan el registro de conducir profesional y seguro para pasajeros.

La Junta Municipal de Asunción ya dictaminó un proyecto de regulación para las plataformas digitales, pero no incluye los principales puntos que reclama el sindicato de taxistas, informó el diario local Última Hora.