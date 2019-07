Compañía teatral infantil cubana La Colmenita: una actitud ante la vida (fotos)

"Siento que tengo el síndrome de Peter Pan, pues nunca, en toda mi vida, me he sentido bien en una reunión de adultos, o sea, no me he sentido a mi aire ni a mi gusto, sin embargo, entre un grupo de niños cualesquiera que estos sean soy absolutamente feliz", comentó Cremata a Sputnik.

La entrevista con Cremata, conocido como Tin –su apodo desde la infancia- transcurre entre el bullicio de los niños, el ajetreo de instructores y músicos, y entre respuesta y respuesta, el director da señales, indicaciones, solicita y sonríe por las constantes interrupciones.

😀😉😀 los más pequeños de casa, colmaron este domingo los patios y corredores del palacio de pioneros Che Guevara, dónde se les preparó una fiesta inolvidable, como colofón de la fiesta, La Colmenita ofreció un espectáculo variado que incluyó danza, música y actuación #SomosCuba pic.twitter.com/31kAiQzpmY — Marcos Alvarez (@MarcoAlvarez_00) July 22, 2019

​"Nunca he querido ser pretencioso al hablar de este grupo, pero recuerdo siempre que (la actriz y profesora) Corina Mestre me dijo una frase un día que a mí me encanta: 'La Colmenita dejó hace mucho tiempo de ser un grupo teatral para convertirse en una actitud ante la vida' y eso son palabras mayores", comentó.

La actividad nacional tuvo como sede el Palacio Central de Pioneros Ernesto Guevara, donde no faltaron la música, el baile, la risa, el canto, y los asistentes pudieron disfrutar de la actuación especial de la Compañía de Teatro Infantil La Colmenita. pic.twitter.com/srrLJJ1DYl — Ana Rosa Perdomo Sangermes (@ASangermes) July 22, 2019

​Fundada en febrero de 1990 por Cremata y su madre Iraida Malberti (1936-2018), una veterana directora de programas infantiles de la televisión cubana, La Colmenita inició un peregrinar por las tablas hasta convertirse en 2007 en embajadora de Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Con la presentación de la Colmenita de Jobabo se celebró el día de los niños en el Parque de Diversiones del Balcón del Oriente cubano #Verano2019 #Vivelo @SecUJCuba @DiazCanelB @UJCuba @DrRobertoMOjeda pic.twitter.com/RHusX7UeqT — UJC Las Tunas (@UJCLasTunas) July 22, 2019

​Además de recorrer toda la geografía cubana, se ha presentado en escenarios de Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Haití, Japón, Panamá y Venezuela, entre otros países.

Cremata es licenciado en ciencias pedagógicas en la especialidad de dirección artística en Ucrania, y en dirección teatral en la Facultad de Artes Escénicas del Instituto Superior de Arte de Cuba y representante de América Latina en el Comité Permanente de Atención a la Infancia y a la Juventud en la Organización Mundial de Teatro.

"A La Colmenita ingresan los niños desde los 3 años y hasta los 15, pero se han tenido que buscar variantes porque con los años, estos niños crecen, superan la edad, pero no quieren abandonar la compañía, por eso digo que tengo niños de 3 a 30 años o sea tengo niños de 21 años de 25 años, de 27 años ,que siguen siendo mis hijos y no puedo quitarles esa posibilidad", dijo.

Actualmente en la sede central de la compañía actúan 114 niños, pero solo en La Habana existen 14 "colmenitas", como resultado de la expansión de este proyecto, además de otras que existen a lo largo de la isla, incluso en otros países, como en El Salvador y Venezuela.

La Colmenita, con su director al frente, alegró a los niños con sus actuaciones, ocurriencias, frescura, pero siempre llevando un mensaje educativo, en la celebración del día de los niños en el Palacio Central de Pioneros Ernesto Guevara. @DiazCanelB @PresidenciaCuba pic.twitter.com/t05y8Q6lcd — Ena Elsa Velázquez Cobiella (@elsa_ena) July 21, 2019

​Como parte de su labor comunitaria, se han creado "colmenitas" entre los hijos de miembros de la Sociedad Culinaria de Cuba, entre hijos y nietos de la Policía Nacional Revolucionaria, y otra en la prisión Combinado del Estede La Habana, integrada por hijos y nietos de reclusos con más de 20 años de condena.

Excelente actuación de la Colmenita. Muchísimas felicidades para todos los niños cubanos. pic.twitter.com/pKsVkjkYCh — Dania Lopez Gulbone (@gulbone) July 21, 2019

​"Miles de niños se han vestido de colmeneros en estos 30 años", dijo Tin Cremata.

En los últimos tres años la principal tarea de La Colmenita está dirigida a aprender del ideario del héroe nacional José Martí, y que los niños reconozcan la grandeza de su pensamiento.

"Nos creíamos furibundos martianos y me di cuenta que éramos simples surfeadores sobre Martí, como después he descubierto que pasa en muchos sectores de la sociedad, que Martí en que muchas veces escogemos la frase de turno y la ponemos en dos tablitas en la actividad y ahí se quedó", dijo.

Cremata se propuso "bucear" en el pensamiento de Martí.

"Empezamos a hacer un ejercicio hace ya unos cuantos años de que los niños se aprendan los 210 versos sencillos de nuestro apóstol, porque esa es la forma más hermosa de conocer de verdad la vida y obra de Martí", dijo.