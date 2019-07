El 40% de los brasileños cree que Bolsonaro no hizo nada bueno

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Casi el 40% de brasileños cree que el presidente Jair Bolsonaro no ha hecho nada bueno en sus primeros seis meses de Gobierno, según una encuesta divulgada por el instituto de opinión Datafolha.

Al ser instados a responder libremente (no se dieron opciones) sobre lo que el presidente habría hecho mejor hasta ahora, el 39% de los entrevistados respondió "nada", según la citada encuesta, que avanza el diario Folha de Sao Paulo.

Otro 19% de los encuestados no supo responder, por lo que el total de brasileños que no sabe citar logros de Bolsonaro o considera que no los hubo sube hasta el 58%.

Entre los entrevistados que sí respondieron algunas medidas, el 8% considera que hubo avances en la seguridad y el 7% mencionó la reforma del sistema de pensiones.

El 4% de encuestados habló de la lucha contra la corrupción y otro 4% destacó los decretos que facilitan la tenencia y el porte de armas de fuego.

Al ser preguntados por lo que el presidente hizo peor en sus primeros meses de mandato, los decretos en favor de las armas aparecen claramente en primer lugar (21%), seguido de la reforma del sistema de pensiones (12%) y su propia imagen pública (9%).

La encuesta se realizó en base a 2.986 entrevistas los días 4 y 5 de julio en 130 municipios de todo el país.