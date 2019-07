Moscú insta a los actores externos a que se abstengan de socavar el diálogo venezolano

"Lo más importante ahora es permitir que este proceso [de diálogo] avance, por lo tanto instamos a los actores externos a que se abstengan de los intentos de influir de manera negativa sobre el mismo o hacerlo fracasar", dijo el alto diplomático ruso.

Constató que "se observan semejantes ánimos" injerencistas y mencionó, en particular, "las incesantes señales amenazantes de Washington".

"Es algo que nos tiene preocupados, y creemos que se debe actuar con una mayor responsabilidad, dado que se trata, de hecho, de la única plataforma donde el Gobierno y la oposición [venezolanos] tienen de momento la posibilidad de trabajar sobre una agenda sustancial", advirtió Riabkov.

El vicecanciller ruso expresó la esperanza de que el diálogo venezolano auspiciado por Noruega se traduzca "en unas soluciones que sean mutuamente aceptables".

Próxima reunión sobre Venezuela en Lima

Rusia acoge con escepticismo la próxima reunión sobre Venezuela en Lima y la considera contraproducente en el contexto del proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolanos bajo los auspicios de Noruega, declaró Riabkov.

"Tenemos una actitud escéptica, por decirlo suavemente, respecto a la idea misma de celebrar esta conferencia", dijo a Sputnik el alto diplomático ruso que viajó este fin de semana a Caracas para participar en los encuentros del buró ministerial del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL).

El vicecanciller ruso cuestionó la celebración del evento previsto para el próximo 6 de agosto en la capital de Perú "en el momento cuando se observan ciertos avances del diálogo político", pues la última ronda de contactos entre el Gobierno y la oposición de Venezuela en Barbados "resultó bastante prometedora".

"Por lo tanto, es poco probable que una reunión de un grupo de países que por defecto se oponen al Gobierno legítimo de Nicolás Maduro dé en esta situación un resultado que aporte a la tendencia positiva" de los contactos auspiciados por Noruega, dijo Riabkov.

En cuanto a la participación de Rusia en la próxima conferencia en Lima, el vicecanciller ruso dijo que Moscú "tiene enormes dudas de que su asistencia sea oportuna".

Reunión con Nicolás Maduro

El vicecanciller ruso calificó de positiva la reunión que sostuvo con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Tuvimos una reunión muy positiva, muy concreta", dijo Riabkov a Sputnik al tiempo de señalar que se examinó, entre otros, el tema de los contactos del más alto nivel, sin revelar otros detalles al respecto.

El vicecanciller ruso mencionó asimismo que si bien durante el encuentro no se planteó el asunto del traslado de la oficina europea de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a Moscú, "ello no quiere decir que no se esté trabajando en este tema".

"En cambio, el trabajo continúa", aseveró Riabkov.

A inicios de julio, el embajador venezolano en Rusia, Carlos Rafael Faría Tortosa, dijo a Sputnik que aún no hay fecha exacta de la inauguración de la oficina de PDVSA en Rusia.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a principios de marzo el traslado de la oficina europea de PDVSA de Lisboa a Moscú debido a que Europa no puede garantizar la integridad de los activos de Venezuela.