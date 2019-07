Crisis en Puerto Rico lleva a cantante Bad Bunny a hacer una pausa a su carrera

"Voy a poner pausa a mi carrera, no tengo mente para hacer música, voy para Puerto Rico, hay que salir todos los días a la calle, no podemos darle la espalda al pueblo", publicó el exponente del género urbano en su cuenta de la red social Instagram.

El "Conejito Malo", traducción literal de su nombre artístico, canceló una grabación en Miami y voló desde España a su Borinquen natal para sumarse a la ola de protestas que reclama la renuncia del gobernador Ricardo Roselló, expuesto con la revelación de un chat cargado de comentarios homofóbicos, racistas, misóginos e insensibles.

El "trappero" tenía previsto iniciar la grabación de su nuevo álbum tras culminar su gira X100Pre, pero el destape del escándalo que indignó a sus compatriotas lo hizo poner a un lado su agenda y sumarse a una reivindicación que tiene en los artistas a influyentes voceros.

Estrellas del pop como Ricky Martin, el rapero René "Residente" Pérez, el reguetonero Daddy Yankee, los actores Lin-Manuel Miranda y Benicio del Toro, el baloncestista Juan José Barea y el beisbolista Alex Cora son algunas de las muchas personalidades que se han sumado a las manifestaciones, iniciadas hace una semana.

"Voy pa" Puerto Rico. Yo no me voy a quedar callado. Yo voy a estar con ustedes. Yo no me voy a quitar. Puerto Rico no se va a quitar", acotó Bunny, quien el pasado miércoles lanzó junto a Residente el tema "Afilando los Cuchillos", de fuerte impronta social.

En esa jornada, miles de puertorriqueños encabezados por Martin y Del Toro, entre otros famosos, marcharon desde el Capitolio de San Juan hasta la residencia del gobernador para reclamar su renuncia, en el ya conocido como RickyLeaks o ChatGate.

"Estamos cansados del cinismo, ya no lo soportamos, y cuando los puertorriqueños nos unimos pasan cosas increíbles", dijo Ricky Martin durante la manifestación, en tanto Residente invitaba a los policías a unirse al reclamo del pueblo.

El escándalo estalló con la revelación de 889 páginas de mensajes de Roselló en la plataforma Telegram, y de entrada forzó la renuncia del exsecretario de Estado, Luis Rivera Marín, y del exdirector ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Christian Sobrino.

Roselló se rehúsa a salir del puesto y a dejar la presidencia del Partido Nuevo Progresista (anexionista), aunque numerosos correligionarios le exigen dar un paso al lado, para no afectar más la imagen de la formación.

Hijo del exgobernador Pedro Roselló (1993-2000) y juramentado en el cargo el 2 de enero de 2017, al actual mandatario del Estado Libre Asociado le quedan aún 18 meses de mandato.