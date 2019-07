Especialista: el turismo chileno pone en riesgo la propiedad intelectual indígena

"La industria del turismo en Chile se ha apropiado de la historia y la cultura indígena para lucrar, y pone en riesgo sus derechos de autor", afirmó Millaleo.

Importantes compañías de moda a nivel mundial, como Carolina Herrera y Louis Vuitton, fueron acusadas recientemente de una supuesta apropiación de diseños de culturas indígenas.

Esta situación levantó un debate sobre la protección de la propiedad intelectual del trabajo y las expresiones culturales de los pueblos originarios en los distintos países.

En Chile, el patrimonio cultural de los pueblos nativos es resguardado por el Departamento de Pueblos Originarios del Ministerio de la Cultura, y otros organismos como la Unidad de Coordinación para Asuntos Indígenas (UCAI), la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), entre otros; pero han surgido críticas de que no está lo suficientemente cubierto en la legislación.

Millaleo, abogado y doctor en sociología, ha estudiado el tema de la propiedad intelectual indígena.

Afirma que si bien el rubro de la textilería y la moda no ha sido cuestionado aún en Chile, sí existen críticas en otras áreas como el turismo, las patentes de plantas medicinales y los nombres de las marcas.

"Hace poco estuve en el sur y conversé con yaganes (indígenas al extremo sur de la Patagonia) quienes se quejaban de la nueva forma de hacer turismo, donde las empresas ofrecen tours (paseos) indígenas en que supuestamente explican la historia del pueblo, cómo vivían antiguamente y hablan de la cultura yagán; pero lo hacen sin el consentimiento de los yaganes, y además, deforman la historia y la cosmovisión de su pueblo", dijo.

El experto sostuvo que "lo mismo sucede en el norte, donde se ofrecen tours astronómicos explicando cómo los indígenas analizaban el cielo y los astros, pero lo hacen sin darle participación ni respetar los derechos de autor de los pueblos originarios".

Millaleo disparó también contra las empresas de otros rubros que utilizan conceptos indígenas para nombrar sus marcas, usando palabras en mapudungún (idioma mapuche) como por ejemplo Rehue (altar), Lonco (jefe), Machi (líder religioso), entre otros.

Dijo que también se han dado casos de disputa sobre patentes, y en particular recordó una ocurrida en 2016, cuando una universidad intentó patentar extractos del fruto maqui como productos antioxidantes.

"El maqui es parte del patrimonio cultural del pueblo mapuche, los pueblos originarios descubrieron sus propiedades mucho antes que nosotros, por ende su uso no puede ser patentado", explicó.

En Chile, la Ley de Propiedad Intelectual establece que algunos conceptos no pueden ser empleados para denominar una marca, como algunas expresiones relacionadas a género, naturaleza, origen, nacionalidad o procedencia, pero no se menciona en particular a las expresiones de los pueblos originarios, sino que se hace de forma genérica.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se refiere en dos artículos al patrimonio cultural de estas poblaciones.

El artículo 11 señala que los "los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales", lo que incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literatura.

El artículo 31 estipula el derecho a proteger, controlar y desarrollar sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas y el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora.