Gobierno de Perú rechaza ultimátum para que se detenga mega proyecto minero

"El diálogo tiene que tener lugar. No hay espacio para ultimátums, estos no construyen nada. Los procesos administrativos no se revierten por la vía de ultimátums", expresó el primer ministro, Salvador del Solar, en una conferencia de prensa desde la Presidencia del Consejo de Ministros.

Tía María es un yacimiento ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, departamento de Arequipa.

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, en una reunión con organizaciones y pobladores de Islay anunció que daban al Gobierno un utlimátum de 72 horas, contadas desde el martes, para que detenga la ejecución del proyecto minero.

La semana pasada, la empresa Southern Perú anunció que el Gobierno le había otorgado el permiso de construcción, con una inversión que se estima cercana a los 1.200 millones de dólares.

Luego de conocido esto, los pobladores de Islay iniciaron una serie de protestas que tuvieron su pico con el inicio de un paro general indefinido el lunes.

Según sostienen, la licencia sobre Tía María se habría dado bajo acuerdos ilícitos, además denuncian que la construcción del proyecto traerá daños al medioambiente que afectarán la vida y la actividad agrícola de las zonas aledañas a la mina.

El primer ministro dijo que Southern Perú ha cumplido con todos los requisitos que el Gobierno exigió para otorgar la licencia, y que bajo esta consideración no le es legalmente posible paralizar el proyecto.

Asimismo, reiteró que la construcción del proyecto no empezará si es que el Gobierno y Southern Perú no observan que haya "un clima social favorable".

"No tenemos que esperar 72 o 48 horas para comenzar a dialogar", expresó el primer ministro, invitando a aceptar la negociación como vía para resolver el conflicto.

El 18 de julio se dará fin al ultimátum y aún no ha habido un pronunciamiento sobre qué medidas se tomarán si el Gobierno no atiende las demandas de los pobladores de Islay.

Tía María es uno de los proyectos mineros más importantes de Perú, aunque ha sufrido diversas protestas de autoridades y la sociedad civil.

Entre 2011 y 2015, los conflictos han cobrado la vida de 7 personas, entre pobladores y policías.

La mina tiene proyectada la extracción de cobre, con un volumen de hasta 120.000 toneladas anuales.