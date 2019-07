Registro de terrorismo en Argentina puede profundizar "persecución religiosa"

La creación de un Registro Nacional de Personas y Organizaciones Sospechosas de Terrorismo (Renapost), creado por un decreto del presidente Mauricio Macri, puede "agravar la persecución religiosa", dijo a Sputnik el analista internacional Galeb Moussa.

Según el especialista, la creación del nuevo registro "a priori es simplemente para incluir a Hizbulá como organización terrorista". De todas maneras, también advirtió que se trata de un paso más que "agravaría la ya instalada persecución religiosa que impera en Argentina bajo el Gobierno de Mauricio Macri".

En lo que va de la administración Macri ya fueron detenidos tres ciudadanos musulmanes. Dos de ellos fueron los hermanos Axel y Kevin Abraham Salomón, de 25 y 23 años, en noviembre de 2018, días antes de la cumbre del G20 en Buenos Aires. Acusados de estar vinculados al terrorismo, los hermanos pasaron 22 días en prisión y finalmente fueron absueltos.

"No hay ninguna casualidad ni coincidencia en esto, sino una planificación por parte del Gobierno de Cambiemos (formación política de Macri)", sostuvo Moussa.

Para el analista, la medida es "algo peor que discriminatoria", ya que permitirá "instalar el miedo dentro de la comunidad islámica, acallar sus voces e iniciar una caza de brujas".

"No es una novedad y lamentamos que se siga violando el Estado de derecho con un Estado de excepción que no es solo para la comunidad islámica sino para todos los argentinos. Se intenta criminalizar la protesta, criminalizar a quien reclama por sus derechos, algo que el Gobierno de Macri no está acostumbrado a tolerar sino a reprimir y castigar", manifestó.

Según el analista, la creación del Renapost no responde tanto a los intereses de la Argentina sino que "son órdenes que recibe de EEUU e Israel y las tiene que acatar porque ha manifestado abiertamente su sumisión a los dictados de estos países".

La fecha en que se da a conocer la creación del registro, justo en la víspera de los 25 años del atentado en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994, tampoco es coincidencia, según Moussa.

"Está hecho adrede para incrementar la propaganda contra la República Islámica de Irán y Hizbulá, acusados falsamente de ser parte del atentado. Es algo que se ha construido falsamente y ya ha quedado al descubierto que todo ha sido plantado", comentó.

La medida sirve también como "ofrenda a Mike Pompeo", el secretario de Estado de EEUU, que visitará Buenos Aires el 19 de julio para participar de la Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo en la capital argentina.