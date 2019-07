Gobierno de Perú niega responsabilidad por demandas de Odebrecht contra el Estado

LIMA (Sputnik) — El Gobierno de Perú aseguró que no tiene injerencia sobre el pedido de la empresa Odebrecht para que el Estado le reembolse parte del dinero que abonó como reparación civil por los delitos de corrupción que ha cometido.

"Nosotros no somos responsables por cualquier demanda que pueda tener la empresa [Odebrecht]. Nosotros como Estado sólo somos responsables de garantizar que la justicia trabaje en un entorno imparcial", indicó el primer ministro Salvador del Solar en entrevista con el multimedio RPP.

El 14 de julio, una investigación del programa televisivo Punto Final reveló que la constructora brasileña está pidiendo al Estado que se le devuelvan 524 millones de soles (158 millones de dólares) de un monto que abonó para pagar una reparación civil.

En abril, Odebrecht vendió a un consorcio chino una hidroeléctrica ubicada en el departamento de Huánuco (norte) para cumplir con sus compromisos con el Estado peruano.

Del monto de la venta, el Estado retuvo 1.050 millones de soles (319 millones de dólares), de los cuales ha utilizado 434 millones de soles (131 millones de dólares) para pagar reparaciones civiles y saldar la deuda que mantenía con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

En el cálculo, Odebrecht ha considerado que existe un saldo de 158 millones de dólares, el cual de acuerdo a los términos del acuerdo de colaboración celebrado con la Fiscalía, deberían regresar a sus arcas.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia ha sostenido que la Fiscalía no puede ordenar el retorno de ningún dinero a Odebrecht mientras no esté demostrado que la empresa no tiene investigaciones pendientes o procesos penales en curso.

Esto no se cumpliría, asegura el Ministerio, porque en el caso Odebrecht aún están apareciendo nuevos indicios de corrupción en obras en las que la constructora no ha reconocido actos ilegales.

En ese sentido, el primer ministro ha afirmado que el Ejecutivo respeta la autonomía de la Fiscalía, así como del Poder Judicial para analizar lo que corresponda hacer con las pretensiones de Odebrecht.

"Estamos viviendo un periodo absolutamente inusual en el que estamos respondiendo, como pocos países, a una crisis de corrupción extraordinaria, y el esfuerzo del Ejecutivo no tiene ninguna injerencia con lo que pasa tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial", expresó Del Solar.

La semana pasada, una investigación periodística descubrió que Odebrecht también habría incurrido en sobornos en la obra Gasoducto Sur, lo que le abriría nuevas investigaciones y eventuales procesos penales con la justicia peruana.