Jugadoras de la selección femenina de fútbol de Argentina piden salida del cuerpo técnico

"Se habló con todo el equipo que viajó al mundial que el [cuerpo técnico] no está a la altura de lo que pretendemos. ¡Queremos el crecimiento real del fútbol femenino, queremos estar a la altura de las potencias! Queremos personas capacitadas con experiencia suficiente para aprender de ellos y no que al salir a jugar nos digan "nos defendemos porque no me quiero comer 11 de nuevo", dijo la futbolista Estefanía Banini, capitana de la selección argentina en el Mundial de Francia, en su cuenta de Instagram.

Banini, Belén Potassa, Ruth Bravo y Florencia Bonsegundo no fueron incluidas en el plantel que participará de los Juegos Panamericanos que comenzarán el 26 de este mes en Lima.

Fueron ellas también las que habían expresado previamente su disconformidad con la conducción técnica.

"Ellos [los técnicos], quienes son los únicos que cobran, ellos que por tener diferencias han decidido darle un punto final a mi sueño de defender a la más linda", escribió Banini en su cuenta de Instagram.

Bravo esgrimió un argumento similar en una carta, reiterando la misma frase supuestamente dicha por Borrello durante el Mundial.

Bonsegundo apuntó por su parte que "Nnecesitamos gente profesional que deje diferencias de lado apoyando lo que un grupo necesita y no tachando a referentes por alzar la voz", indicó el diario Tiempo Argentino.

Potassa reclamó: "Queremos el crecimiento real del fútbol femenino, queremos estar a la altura de las potencias".

Estas jugadoras, además de líderes de su equipo, fueron de las más destacadas del seleccionado argentino que participó del Mundial de Francia, aunque no lograron pasar de la fase de grupos.