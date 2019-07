Cierran un gimnasio en Ecuador por denuncias de abusos sexuales contra niñas (vídeo)

Cinco mujeres presentaron denuncias en contra de su entrenador Alcides P. por acoso sexual y violación que sufrieron cuando eran niñas y entrenaban en el gimnasio.

Cuando éramos niñas fuimos agredidas sexualmente en donde practicábamos gimnasia olímpica. Luego de 21 años, Stephanie A. puede estar frente al gimnasio donde fue agredida sexualmente. Si te reconoces en esta historia, únete a la campaña #SeremosLasÚltimas https://t.co/2QxTiSGoIv pic.twitter.com/df9ALzTKlp — Surkuna💚 (@SurkunaEc) 11 июля 2019 г.

​"Me llevaba a su departamento en el mismo recinto del gimnasio y me acariciaba las partes íntimas. Siempre me decía 'gracias', 'ya, solo quería eso' y '¿cuándo me va a dejar tocarle otra vez?'", cuenta su historia Salomé, que ahora tiene 24 años y empezó a ir al gimnasio a los 8.

"Yo aún sigo intentando entender por qué no hablé o no dije nada a nadie, ahora sé que no fue mi culpa, que no existía un entorno que me permitiera hablar", comenta otra víctima del entrenador, Stephanie, que entrenó en el gimnasio desde los 8 hasta los 12 años y que ahora tiene 29.

Con el impulso del centro de apoyo y protección de los derechos humanos Surkuna, las mujeres lanzaron una campaña en las redes sociales con el 'hashtag' 'seremos las últimas' para buscar a otras víctimas de abusos del entrenador en este gimnasio ecuatoriano.

Un llamado a todas las personas que entrenaron en el gimnasio de Alcides P. en #Quito. ¡No están solas! #SeremosLasÚltimas pic.twitter.com/abFnvTqoia — Andrea Malquin M. (@AndreMalquin) 15 июля 2019 г.

“Encontrar más casos ha hecho que yo pueda ver las cosas de una forma más clara, por primera vez en mi vida puedo aceptar conscientemente que fui abusada sexualmente por un pederasta. Hacer esta campaña es definitivamente algo que necesito...” Salomé #SeremosLasÚltimas — Surkuna💚 (@SurkunaEc) 15 июля 2019 г.

​Los usuarios de las redes sociales reaccionaron a la campaña con múltiples comentarios de apoyo.

​Este 15 de julio se darán a conocer las medidas de protección dictadas por la Junta y se compartirá la información sobre nuevos casos de mujeres que fueron víctimas de abusos sexuales por parte de Alcides P.