Dique minero se rompe en el este de Brasil

🚨Alerta! Barragem próxima a BR-235/BA se rompeu após fortes chuvas. Técnicos do DNIT já estão no local aguardando a redução do nível da água para verificar possíveis danos à rodovia, recuperar em caráter emergencial e restabelecer a trafegabilidade o mais rápido possível. pic.twitter.com/WShfcrqpGS