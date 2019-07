El mayor festival literario de Brasil arranca en Paraty con mayoría femenina

El festival informó en un comunicado que, siguiendo la tendencia iniciada en 2016 de incluir a más invitadas en la programación oficial, este año habrá "mayoría de mujeres", 22 autoras, el 53% del total.

Se destacan nombres como el de la estadounidense Kristen Roupenian, autora de "Cat person", que se hizo viral hace dos años abriendo un debate sobre el consentimiento en las relaciones casuales.

Roupenian compartirá una mesa con la canadiense Sheila Heti, autora de "Maternidad", un libro que habla con humor y franqueza de su decisión de no ser madre y que le valió que el diario The New York Times la seleccionara como una de las 15 escritoras internacionales que están moldeando la nueva forma de leer y escribir ficción en el siglo XXI.

Como representantes de África estarán, entre otras, la nigeriana Ayobami Adebayo, con una trayectoria centrada en temas como el patriarcado y el papel de la mujer en las sociedades conservadoras, y el escritor y músico angoleño Kalaf Epalanga.

Este último se unirá al novelista y rapero franco-ruandés Gael Faye en un debate sobre la vida de los negros en Europa.

El tema racial también dominará la participación de la escritora, psicóloga y artista portuguesa Grada Kilomba, autora de "Memorias de la plantación: episodios de racismo cotidiano", así como las cuestiones indígenas, representadas por los brasileños Ailton Krenak y Aparecida Villaça.

Como representantes de América Latina se destaca la venezolana Karina Sainz Borgo, autora de "Noche en Caracas", su estreno en la ficción.

La FLIP rendirá este año homenaje al escritor y periodista brasileño Euclides da Cunha (1866-1909), autor del clásico "Os sertões" (1902), un libro de no ficción en el que recoge la cobertura que hizo de la famosa revuelta de Canudos, en el interior del norteño estado de Bahia (noreste) a finales del siglo XIX.

La FLIP es el principal acontecimiento cultural del calendario anual de Paraty, ciudad colonial que la semana pasada fue declarada, junto a la cercana Isla Grande, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.