AMLO: el ministro de Hacienda mexicano renunció por dudar de cambios que se impulsan

"Como se están llevando estos cambios, se cimbra, rechina, hay a veces la incomprensión o dudas, titubeos, incluso al interior del mismo Gobierno, del mismo equipo; pero nosotros tenemos que actuar con decisión y con aplomo", dijo el mandatario, al aceptar la renuncia de Urzúa y nombrar a quien era subsecretario esa cartera, Arturo Herrera Gutiérrez.

Acepté la renuncia de Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y para sustituirlo he nombrado al subsecretario Arturo Herrera Gutiérrez, quien es un profesional en Economía, con virtudes de humanismo y honestidad. Es de toda mi confianza. pic.twitter.com/Qmhj4DF20v — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 9, 2019

​El jefe de Estado dijo que las políticas de su administración son "un cambio, una transformación, a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias".

López Obrador respondió así a la carta de dimisión de Urzúa, quien alega la imposición de funcionarios incompetentes para la tarea, por parte de "personajes influyentes con un patente conflicto de interés", y discrepancias por decisiones de política económica "sin suficiente sustento".

El jefe del Ejecutivo señaló que "no se pude poner vino nuevo en botellas viejas; y es cambio de verdad, no simulación, no más de lo mismo".

En un vídeo junto al nuevo encargado de las finanzas públicas, el presidente reafirmó, "tenemos que acabar con la corrupción y con la impunidad, tenemos que hacer valer la austeridad republicana, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre".

Sostuvo que con la política en marcha habrá crecimiento económico y que "vamos a sacar adelante al país, solo combatiendo la corrupción y no permitiendo los lujos en el Gobierno, con una política de austeridad, esta es la fórmula que se está aplicando y nos está dando resultados".

Entre los resultados mencionó que ha aumentado la recaudación fiscal que el país no tenemos déficit en el gasto público ni ha crecido la deuda pública; y que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo los poco más de siete meses que lleva en el cargo.