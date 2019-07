Bolsonaro y el embajador israelí en el centro de una polémica por una mala edición fotográfica

En la instantánea, compartida en las cuentas oficiales de la misión diplomática de Israel en Brasil, los platos del diplomático y del mandatario han sido cubiertos con manchas negras. La edición buscaba esconder lo que comieron los altos cargos: langosta, según los internautas.

Antes da final da Copa América entre Brasil e Peru, o presidente @jairbolsonaro e o @embaixadoryossi almoçaram juntos em Brasília. Eles irão acompanhar a partida desejando sorte para a seleção brasileira em busca de mais um título. Vai Brasil!! pic.twitter.com/trDHb0ftCh — Israel no Brasil (@IsraelinBrazil) July 7, 2019

El tuit dio inicio a una polémica y a una lluvia de críticas al embajador, ya que las langostas no son consideradas alimentos kósher, es decir, no cumplen los preceptos de la religión judaica y, por lo tanto, no los pueden comer sus seguidores. Las críticas se direccionaron también al presidente de Brasil, quien en diversas ocasiones mostró alimentarse de manera modesta, sin grandes lujos.

"Jajajaja sería más digno hacer un montaje poniendo unos fideos instantáneos para mantener la imagen de presidente humilde, porque ese borrón negro no escondió mucho", escribió @yellowsunsh1ne.

Kkkkkkkkkkkkkkkkk era mais digno fazer uma montagem colocando um miojo pra manter a imagem do humilde presidente, porque esse borrão preto não disfarçou muito não. — yellowsunshine (@yellowsunsh1ne) July 7, 2019

​"Guau, ni siquiera notamos esas ENORMES LANGOSTAS escondidas con el paint", ironizó @facepalmdiario.

Nossa, nem deu pra perceber essas IMENSAS LAGOSTAS escondidas no paint — lagosta censurada (@facepalmdiario) July 7, 2019

​Pese a las muchas críticas, algunos tomaron la situación con humor y prefirieron hacer bromas sobre el terrible trabajo de edición de las fotos.

​"Lo arreglé para ustedes", bromeó @bslvra, al publicar una versión de la foto con dibujos de langostas en los platos.

consertei pra vcs pic.twitter.com/QvkYMtSBHo — o meu também é hacker (@bslvra) July 7, 2019

​"Les ayudé e hice un mejor trabajo en Photoshop. De nada. Incluso hay algunas naranjitas para mantener la buena salud del presidente", bromeó @andre_llucas, al publicar su versión de la foto.

Ajudei vcs e fiz um trabalho melhor no photoshop. De nada. Tem até umas laranjinhas pro presida ficar saudável pic.twitter.com/t7dQBmoU3E — Xamander (@andre_llucas) July 7, 2019

eu sei o que tu comeu, Biroliro pic.twitter.com/nSx19z3qE9 — coach de memes (@aneoiticica) July 7, 2019

​Muchos internautas, sin embargo, apuntaron lo obvio: para evitar la confusión hubiera sido suficiente cortar la foto.