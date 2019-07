México deniega la entrada a Cancún a 14 turistas de Rusia

"Llegaron en un vuelo de la aerolínea Nordwind, el servicio de migración local decidió que el objetivo del viaje no se corresponde con lo declarado", indicaron a Sputnik en la Embajada.

La entidad agregó que sus diplomáticos están aclarando los motivos exactos de la decisión mexicana.

Es el segundo grupo de viajeros procedentes de Rusia que las autoridades mexicanas del aeropuerto de Cancún impiden entrar en esta semana.

El 4 de julio diez personas fueron retenidas en el aeropuerto.

Los agentes fronterizos indicaron que tres ciudadanos rusos no tenían el perfil de turistas.

La Embajada rusa señaló que esto podría ocurrir si el turista no puede confirmar la reserva del hotel, no muestra su billete aéreo de regreso o no puede demostrar que tiene los medios económicos para la estancia en el país.

Otros tres tenían la entrada prohibida a México y es que figuraban en una lista negra.

Cuatro viajeros de ese grupo tenían pasaporte ruso pero había salido de Uzbekistán, el servicio de migración sospecha que sus pasaportes podrían ser falsos, indicaron los diplomáticos.

La Embajada precisó que hasta el momento nueve de los diez viajeros del primer grupo ya fueron enviados de regreso a Rusia.