Rousseff rechaza cerco diplomático a Venezuela y posible intervención militar

"No comparto un cerco a Venezuela, y eso no significa ninguna valoración al Gobierno (de Nicolás) Maduro. Se trata de asuntos democráticos. No injerencia en los asuntos internos de otro país", dijo Rousseff a la prensa en el marco de la conferencia 'Brasil y América Latina', que ofreció en un céntrico hotel de Bogotá.

Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y quien ejerció como presidenta de Brasil entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de agosto de 2016, rechazó además cualquier tipo de intervención militar que se planee contra Venezuela, debido a que, aseguró, eso dejaría millones de muertos en el país caribeño.

"Yo creo que sabemos qué pasó con las propuestas de intervención militar promovidas en los últimos años y décadas, como la intervención militar en Afganistán, la guerra en Irak... por las cuales hubo millones y millones de muertos, por eso no comparto una intervención militar jamás", dijo.

Colombia, junto con Estados Unidos y un colectivo de países que integran el Grupo de Lima, lidera una campaña internacional para cercar de manera económica y política a Maduro —a quien no reconoce como mandatario— y que se convoque a nuevas elecciones en el país, de manera tal que se pueda dar un cambio de administración en Venezuela.

Consultada por la prensa local acerca de si considera que en Venezuela existe una democracia o una dictadura, Rousseff no respondió de manera directa y en cambio señaló que Brasil pasa ante el mundo como un país democrático, cuando en realidad no lo es, según sugirió.

"Mi país es visto como un país democrático, mas yo me pregunto: ¿es democrático un país que es capaz de aprehender a un expresidente inocente (Luiz Inacio 'Lula' Da Silva) para que no llegue a presidente de la República?", señaló.

Rousseff estuvo acompañada en la conferencia por el expresidente colombiano y exsecretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) Ernesto Samper, con quien asistió a lo largo del día a varios eventos privados en Bogotá, donde compartió con los sectores de izquierda de la capital colombiana.

La exmandataria brasileña fue invitada por la Corporación Escenarios, que lidera el expresidente Samper. p/pa