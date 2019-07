Oficialista venezolana afirma que informe de Bachelet busca justificar una intervención

"Es un informe sesgado, de carácter injerencista (…) ellos están utilizando como excusa la supuesta violación de derechos humanos para justificar una intervención", dijo Díaz.

Bachelet publicó el jueves un informe de 18 páginas en el que expone presuntas violaciones al derecho a la salud, uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado, así como vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales, entre otros.

El documento será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, junto con los descargos formulados por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Díaz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Constituyente, indicó que la expresidenta chilena (2006-2010 y 2014-2018) no es imparcial al asegurar que los "excesos" de algunos cuerpos de seguridad forman parte de un comportamiento sistemático del Estado.

"No voy a negar que hay cuerpos de seguridad que han cometido excesos, bueno hay que castigarlos y perseguirlos, pero de ahí a que diga que es un comportamiento sistemático del Estado, sin mencionar que quien está ocasionando esas violaciones como acceso a la salud y a la alimentación, es un bloqueo de los Estados Unidos, tú no eres sino una complaciente más de la ONU", dijo Díaz.

Por su parte, el Gobierno venezolano calificó de parcializado el informe y presentó 70 observaciones en las que afirma que el documento carece de objetividad, posee imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones.

Díaz, quien es abogada constitucionalista, condenó que en el informe no se hayan incluido los presuntos planes desestabilizadores impulsados por la oposición y por gobiernos extranjeros.

"En ningún espacio habla de las causas del terrorismo financiero del imperio norteamericano, del robo de nuestros cuantiosos recursos, de la muerte de nuestros mártires a manos de terroristas de la ultraderecha contratando paramilitares y sicarios colombianos y centroamericanos, y de la persecución de nuestra dirigencia", dijo Díaz.

La constituyente cuestionó que Bachelet no se haya pronunciado sobre la violación de derechos humanos en otras naciones.

"¿Por qué no dice lo mismo en el informe de Colombia, me pregunto yo? ¿O es que acaso haber matado a 230 líderes sociales en un año no es violación de derechos humanos?", cuestionó Díaz en referencia a las agresiones y muertes de dirigentes de la sociedad civil en el vecino país.

Bachelet visitó Venezuela entre el 19 y el 21 de junio.

En esa oportunidad se entrevistó con Maduro y otros altos cargos, con el diputado Juan Guaidó y otros dirigentes opositores, así como con representantes de la sociedad civil, empresarios, profesores, víctimas y familiares.

"Tras la visita, un equipo de dos oficiales de la Oficina permaneció en el país, en el marco de un acuerdo que les permite prestar asesoramiento y asistencia técnica, y monitorear la situación de derechos humanos", dice el documento presentado por la alta comisionada.

Por su parte, Maduro dijo que la visita de la exmandataria chilena es un primer paso en la cooperación para los derechos humanos en su país.

Este es el segundo informe que Bachelet presenta en lo que va de año.

El primero, el pasado 20 de marzo, también aseguraba que en Venezuela se registraron "numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad".